NYC Health + Hospitals abre puertas: aprende a pedir un intérprete gratuito para tu atención médica en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Tienes el derecho fundamental de entender completamente tu atención médica. En Nueva York, donde se encuentra el sistema de salud pública más grande del país, NYC Health + Hospitals (H+H) se asegura de que no haya barreras de idioma al ofrecer a cada paciente un intérprete médico gratuito y calificado.

Si tu idioma no es el inglés, no dudes en pedir un intérprete para recibir la mejor atención para ti y tu familia

¿Cómo solicitar un intérprete médico gratuito en Nueva York?

Solicitar asistencia lingüística en NYC Health + Hospitals es un proceso sencillo y debes hacerlo inmediatamente al ingresar a un centro.

La institución insiste en que no utilices a familiares o amigos como intérpretes, ya que estas personas generalmente carecen de la capacitación médica y la neutralidad necesarias.

El proceso para asegurar tu intérprete es el siguiente:

Informa a tu equipo de atención médica cuál es tu idioma de preferencia y pide un intérprete.

Busca las señales de "Hablamos Tu Idioma" ("We Speak Your Language") ubicadas estratégicamente en vestíbulos, áreas de práctica y entradas. Puedes simplemente señalar tu idioma en el letrero.

Utiliza la "Tarjeta Yo Hablo" (I Speak Card), disponible para descargar en tu teléfono celular, para identificar rápidamente tu necesidad lingüística.

Es un derecho del paciente usar estos servicios, y hacerlo no tendrá ningún impacto negativo en la calidad de tu atención.

¿Cuáles son los servicios de asistencia lingüística de NYC Health + Hospitals?

NYC Health + Hospitals ofrece una asistencia robusta y completa, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todas sus instalaciones. Los servicios disponibles son:

Tipo de Servicio Descripción Disponibilidad Interpretación Oral Intérpretes cualificados y con formación médica. Más de 300 idiomas Intérpretes Telefónicos Acceso a intérpretes mediante teléfonos y carritos de interpretación. Más de 350 idiomas Intérpretes por Video (VRI) Acceso a intérpretes por video, incluyendo Lenguaje de Señas Americano (ASL) y CDI. Más de 75 idiomas Traducción Escrita Documentos esenciales (formularios de consentimiento, materiales educativos) traducidos. Los 13 idiomas principales de NYC Discapacidades Auditivas Servicios como intérpretes de ASL en sitio (en algunos casos) y CART (Communication Access Real-Time Translation) para la pérdida auditiva. Disponible

Cabe mencionar que, las farmacias de H+H también etiquetan medicamentos en los nueve idiomas más utilizados, asegurando que comprendas correctamente las instrucciones de tu tratamiento

Acceso y requisitos para inmigrantes en Nueva York

La política de NYC Health + Hospitals en Nueva York es realmente inclusiva y refleja su compromiso de atender a todos los neoyorquinos.

Todos los pacientes que visitan un centro de H+H tienen derecho a servicios de interpretación sin costo alguno.

Requisitos de acceso: El único requisito fundamental para acceder al servicio de intérprete es ser paciente del sistema H+H y necesitar ayuda lingüística para comunicarte con el personal médico.

Acceso para inmigrantes: El sistema de H+H se compromete a ofrecer atención médica de alta calidad a todos los residentes de Nueva York, sin importar su capacidad de pago o su estatus migratorio.

Para la diversa comunidad de inmigrantes en NYC, esta política es una promesa de no discriminación y garantiza que el idioma nunca sea un obstáculo para tu salud o la de tu familia.

El acceso a un intérprete es un derecho protegido por el Aviso de No Discriminación para Servicios Relacionados con el Paciente de H+H.

Ejerce tu derecho y solicita un intérprete médico cualificado de NYC Health + Hospitals.

Este es un paso importante que asegura que tu voz sea escuchada y que recibas la atención segura, compasiva y culturalmente sensible que mereces.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube