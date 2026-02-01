Qué se sabe de las actividades escolares tras decreto de júbilo no laborable este 2 de febrero: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 2 de febrero, las actividades escolares en el estado Yaracuy se mantendrán sin cambios.

Aunque la fecha coincide con el día de Nuestra Señora de la Presentación, patrona de la Diócesis de San Felipe, las autoridades confirmaron que los estudiantes deben asistir a sus centros de estudio de manera habitual.

El medio Yaracuy Al Día, específico que, a pesar de que el Gobierno regional declaró este día como de "Júbilo no laborable", esta medida no afecta el calendario de las escuelas y liceos.

Cumplimiento del calendario escolar

Existe una orden directa del Ministerio de Educación que exige el desarrollo del cronograma académico sin pausas por festividades regionales.

Según esta normativa, las instituciones educativas solo deben detener sus labores durante las fechas patrias nacionales ya establecidas oficialmente. Por esta razón, el feriado local no es motivo suficiente para suspender las clases.

Llamado a las aulas

Las propias escuelas y liceos, siguiendo las instrucciones del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa del estado Yaracuy, hicieron un llamado a los padres y representantes.

Además, se reiteró a través de distintos medios que las actividades continuarán este lunes en su horario de costumbre, cumpliendo así con las orientaciones de las autoridades educativas del estado.

Yaracuy celebra a su Patrona con día de júbilo y actividades religiosas

El gobernador de Yaracuy, Leonardo Intoci, ratificó mediante la Gaceta Oficial Nro. 5.537 que este lunes 2 de febrero será Día de Júbilo no laborable en todo el estado.

Esta medida se toma para celebrar la Solemnidad de Nuestra Señora de la Presentación, patrona de la Diócesis de San Felipe, permitiendo que los ciudadanos se unan a las festividades programadas.

El artículo 2 de la gaceta oficial especifica que las instituciones públicas y privadas no laborarán este lunes. El documento también exhorta a los comercios, entidades bancarias y empresas privadas a cumplir con esta pausa laboral. Para garantizar que se respete lo establecido, las secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana estarán encargadas de vigilar el cumplimiento del decreto en toda la región.

Cronograma de la celebración religiosa

El evento central será una eucaristía a las 9:00 de la mañana en la Catedral de San Felipe, la cual será presidida por el obispo Rubén Delgado. Durante la misa se realizará el cierre del "Jubileo de la Esperanza" y se dará inicio oficial al año jubilar por los 60 años de la Diócesis de San Felipe.

Asimismo, se llevará a cabo un acto de despedida para monseñor Eliéser Rivero, quien fue nombrado obispo de la Diócesis de San Fernando de Apure por el Papa León XIV.

