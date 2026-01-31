Concierto gratis en Maracaibo: agrupaciones y artistas presentes este 31 de enero

Este sábado 31 de enero, Maracaibo será escenario de un concierto gratuito, para conmemorar el 2° aniversario del Parque Monumental Ana María Campos.
Dicho evento ofrecerá música en vivo y actividades recreativas totalmente gratuitas, invitando a la comunidad a disfrutar de una jornada de entretenimiento familiar y cultural.
Artistas y agrupaciones
El evento contará con una variada programación musical, que incluirá a reconocidos artistas y agrupaciones nacionales. Entre los participantes confirmados destacan:
-
Alejandro Palacios
-
Omar Enrique
-
Chicas del Can
-
Alitasia
-
Madero Show
-
Gaiteros de Corazón
Además de los conciertos, el parque ofrecerá actividades recreativas gratuitas, pensadas especialmente para la diversión familiar con:
-
Camerino Company
-
Infables
-
Pintacaritas para los niños
La celebración será totalmente gratuita. Además, las puertas estarán abiertas desde las 4:00 pm, momento en que comenzarán las actividades musicales y recreativas.
