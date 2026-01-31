Aniversario

Concierto gratis en Maracaibo: agrupaciones y artistas presentes este 31 de enero

El concierto del 31 de enero permitirá que los asistentes disfruten de sus instalaciones.

Por Jessica Molero
Sabado, 31 de enero de 2026 a las 12:00 pm
parque ana maria campos maracaibo
Foto: Cortesía

 

Este sábado 31 de enero, Maracaibo será escenario de un concierto gratuito, para conmemorar el 2° aniversario del Parque Monumental Ana María Campos

Dicho evento ofrecerá música en vivo y actividades recreativas totalmente gratuitas, invitando a la comunidad a disfrutar de una jornada de entretenimiento familiar y cultural.

Artistas y agrupaciones

El evento contará con una variada programación musical, que incluirá a reconocidos artistas y agrupaciones nacionales. Entre los participantes confirmados destacan:

  • Alejandro Palacios

  • Omar Enrique

  • Chicas del Can

  • Alitasia

  • Madero Show

  • Gaiteros de Corazón

 

Además de los conciertos, el parque ofrecerá actividades recreativas gratuitas, pensadas especialmente para la diversión familiar con:

  • Camerino Company

  • Infables

  • Pintacaritas para los niños

La celebración será totalmente gratuita. Además, las puertas estarán abiertas desde las 4:00 pm, momento en que comenzarán las actividades musicales y recreativas.

