Concierto gratis en Maracaibo: agrupaciones y artistas presentes este 31 de enero

Este sábado 31 de enero, Maracaibo será escenario de un concierto gratuito, para conmemorar el 2° aniversario del Parque Monumental Ana María Campos.

Dicho evento ofrecerá música en vivo y actividades recreativas totalmente gratuitas, invitando a la comunidad a disfrutar de una jornada de entretenimiento familiar y cultural.

Artistas y agrupaciones

El evento contará con una variada programación musical, que incluirá a reconocidos artistas y agrupaciones nacionales. Entre los participantes confirmados destacan:

Alejandro Palacios

Omar Enrique

Chicas del Can

Alitasia

Madero Show

Gaiteros de Corazón

Además de los conciertos, el parque ofrecerá actividades recreativas gratuitas, pensadas especialmente para la diversión familiar con:

Camerino Company

Infables

Pintacaritas para los niños

La celebración será totalmente gratuita. Además, las puertas estarán abiertas desde las 4:00 pm, momento en que comenzarán las actividades musicales y recreativas.

