Chepa Candela: Stephany Abasali dizque anda arrepentida y cabizbaja

STEPHANY ABASALI

¡Buuueeenoos días por la “matina”…Y, como siempre, aquí me tienen, fajada como las buenas, en laboriosa (Y no menos entretenida) faena de ponerlos “cara a cara” con el acontecer farandulero, donde el que menos puja, ¡puja a la ballena Willy!...Yyy arrancando con el cotilleo paso a contarles que STEPHANY ABASALI dizque anda arrepentida por el escandalazo que armó tras su despedida la noche del Miss Venezuela, ya que resulta que tiene un grupito de amiguis” que aspiran y esperan entrar dicho “templete” y querían ir recomendadas por ella , es decir "palanqueadas"…peeerooo luego de todo este show, donde hasta un grupo de “loquitas” vagabundas y sin oficio (A las que le mojaron la mano con dos dólares) fueron con pancartas al canal de la Colina a pedir la cabeza de Nina Sicilia, ahora no pueden mencionar su nombre…y al enterarse, les recomendó que se vayan preparando y cuando arranquen las postulaciones llenen su planilla y eso sí, que ni por equivocación digan que van recomendadas por ella, pues seguro, segurísimo que serán rebotadas…Eso, al parecer, ique, tiene a la Stephany Abasali de lo más “cabizbunda” y “meditabaja” porque ahora es que se está dando cuenta (¡¡Tarde piaste pajarita!!) que metió la pata al dejarse manipular por sus manejadores para que armara todo este brete, que a la final no le trajo ningún beneficio…

LEO ALDANA

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que LEO ALDANA, que no se pela una rumba (Dicen que “no puede ver humo porque cree que hay parrilla”) interrumpió sus vacaciones de año nuevo para incorporarse urgentemente a su trabajo en “Portadas al día", donde según fuertes “runrunes” sacudirán la mata…y se comenta que el “tren delantero” será restructurado …El caso es que el animador de marras se encontraba en su Barquisimeto natal junto a su familia, cuando de pronto recibió un llamada a través de la cual le dijeron (¿O lo obligaron?) que retornara a Caracas, porque la orden era arrancar el magazine la primera semana de este mes en curso y que, de no presentarse al estudio, quedaría fuera del equipo…por eso ¡salió “espeitao”!...y aterrizó rápido en la colina ya que, les repito, los “runrunes” de una posible “movida de mata” son insistentes , pues el señor Vicepresidente de Variedades de Venevisión, (Léase: Vladimir Pérez) tiene luz verde para meter y sacar a quien quiera...y cambiar lo que sea necesario del ya aburrido programa matutino…

LIZ

Yyy casi al final del tecleo me llegó la señal de que LIZ seguirá los pasos a Daniela Alvarado pues quiere adoptar un bebé para lograr el sueño de ser madre, aunque todavía no se ha ya casado…y mantenga “congelado” sus planes matrimoniales…¿Quuuéee taaal?...¡Así como lo están leyendo!...La popular merenguera, que en su vida ha cambiado un pañal, mucho menos unos escarpines, dejó a todos locos con la noticia que soltó en el programa de la Beba Rojas, allá en República Dominicana, donde dijo que está adelantando el proceso de adopción del que espera tener buenas noticias muy pronto…de manera que en poco tiempo la veremos con su coche por las calles de la Lagunita, rodeada de nanas…porque conociéndola no dudo en contratará los servicios de un “batallón” de niñeras para que la ayuden con el trabajito…o velen por el cuidado de su criatura cuando salga a matar sus “tigres”…¡¡Chaaaooo!!…

