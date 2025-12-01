Maduro anuncia la creación de una nueva universidad: estará ubicada en Trujillo

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación de una nueva universidad que, estará ubicada en el municipio Boconó del estado estado Trujillo.

La casa de estudio que funcionará en la hacienda San Alejo, con 15 hectáreas, será la Universidad del Café, UNICAFE.

El jefe de Estado explicó que, la nueva universidad permitirá tener "mayor nivel de preparación y de calidad científica del conocimiento en la producción de café".

Servirá "para unir el conocimiento, tendrán formación de especialidad para seguirle dando más rango y poder. Servirá para unir el conocimiento de los productores nacionales e internacionales".

Encuentro Internacional de Café

El anuncio fue realizado este domingo 30 de noviembre, desde el Parque Simón Bolívar de La Carlota, donde se clausuró el IV Encuentro Internacional de Café de Especialidad Venezolano 2025.

El evento reunió productores, baristas, catadores, y amantes del grano para celebrar la riqueza cafetalera del país.

Maduro encabezó la ceremonia de premiación y entregó las Tazas de Oro, Plata y Bronce a los ganadores de la feria.

Taza de Oro: Eloína de los Ángeles Useche, de la Hacienda Estancia Aires de Campo, estado Mérida, con una valoración de 91.54 puntos.

Taza de Plata: Ricardo Lozada, de la Hacienda El Recreo, estado Carabobo, con 91.03 puntos.

Ricardo Lozada, de la Hacienda El Recreo, estado Carabobo, con 91.03 puntos. Taza de Bronce: Roney Durán, de la Hacienda The Roros Coffee, estado Trujillo, con 90.38 puntos.

