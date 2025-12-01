¿Pernil colombiano o venezolano? Feveporcina hace esta recomendación

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Porcicultura (Feporcina) del estado Táchira, aseguró que el abastecimiento de la carne de cerdo estará garantizado para esta temporada decembrina.

El presidente de Feporcina de Táchira, Yuvan Rosales, resaltó que se garantiza un "pleno abastecimiento" del pernil y productos porcinos en la región andina, cubriendo el 70% de la demanda, debido a sus granjas en l frontera y la estabilidad de sus insumos.

Pernil venezolano

De acuerdo con la reseña del portal web Unión Radio, Rosales resaltó que ya en varios hogares prepararon las primeras hallacas desde hace algunas semanas.

“Hay suficiente disponibilidad de perniles y carne de cerdo para las hallacas y para todo el tema de festividades decembrinas a buen precio y de muy buena calidad”, enfatizó.

Adicionalmente, resaltó que “el sector está experimentando crecimiento de más de 40% en lo que va de año. Se ha activado mucho el tema de nuevos emprendedores en el área de la porcicultura. Eso genera mayor trabajo y mayor producción para el estado y para el país”.

Pernil colombiano

Cabe destacar, que por ser Táchira un estado fronterizo con Colombia, es común que haya familias que compren sus productos para la cena decembrina en el departamento del Norte de Santander.

“Ese es un tema controvertido porque el cerdo que se produce en Colombia se consume en Colombia, incluso se exporta porque tienen un excedente de producción”, resaltó Rosales.

Sin embargo, detaca que "Colombia tiene un tema de TLC (Tratado Libre de Comercio) con los Estados Unidos, y ellos reciben un cerdo de muy mala calidad, porque es un cerdo que tiene más de cuatro años de refrigeración y llega a Colombia a muy bajo costo".

En este sentido, resaltó que no lo recomienda "para consumo, que no es inocuo, digamos una calidad muy cuestionada. Llega aquí al estado Táchira que vende muy barato en las carnicerías, en apariencia muy bonito, está alrededor de los 20 mil pesos el kilo, lo cual es muy barato y por ahí se dan cuenta por el precio”.

Indicó además que este pernil “viene empacado al vacío, pero el sabor no es muy bueno. El venezolano es fresco realmente, tiene uno o dos días de sacrificio, es muy buen sabor y inocuo para la salud del que lo consume”.

