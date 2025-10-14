Bancamiga lanza tarjeta de crédito para usar en reconocida tienda por departamento: así pueden obtenerla

Suscríbete a nuestros canales

Bancamiga anunció que en alianza con Traki han lanzado una tarjeta de crédito para los clientes más fieles de esta tienda por departamentos que cuenta con sucursales en todo el país.

"¡PREMIAMOS TU FIDELIDAD! TRAKI y BANCAMIGA se unen por ti con una TARJETA DE CRÉDITO EXCLUSIVA. para usar en TODAS las tiendas TRAKI A nivel nacional", señaló Bancamiga.



La entidad financiera detalló que estarán llamando por teléfono a quienes sean beneficiados con una de estas tarjetas de crédito.

"¡ES REAL! REVISA TU TELÉFONO. Podríamos estar llamándote para entregarte la tuya", expresaron.

Otra de las opciones para aplicar a estas tarjetas si eres cliente frecuente, es dirigirte al stand de Bancamiga en el piso 4 de Traki La Boyera en Caracas.

Las tarjetas están categorizadas entre Clásica, Platinium y Black para diferenciar límites crediticios y beneficios.

