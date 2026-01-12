Mascarilla a base de maicena y dos ingredientes que siempre tienes en casa que alisan el cabello en menos de 45 minutos

Suscríbete a nuestros canales

El encrespamiento del cabello es generado por la falta de hidratación, ya que, la raíz capilar se debilita e irrita, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede causar el quiebre del mismo, según la información reseñada por Montibello.

Asimismo, es propicio acotar que la alimentación también es un factor que influye en el estado del cabello, por ende, se recomienda que la persona establezca una dieta balanceada, es decir, rica en vitaminas y minerales.

Sin embargo, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para alisar el cabello desde la raíz hasta las puntas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, la mascarilla de maicena, aceite de coco y semillas de linaza, todos los ingredientes contienen propiedades vitamínicas que hidratan el cabello a profundidad, al tiempo que lo alisan.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique el producto natural desde la raíz hasta las puntas con el cabello limpio, deje actuar durante 30 minutos y posteriormente, lo retire con agua tibia.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado las veces que sean necesarias hasta lograr el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentra el cuero cabelludo.

En conclusión, para evitar el encrespamiento del cabello la persona debe implementar una rutina de autocuidado con los productos acordes y evitar el uso de las herramientas de calor.

