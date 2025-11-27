Estos son los tres ingredientes que según experta necesitas para elaborar tu agua micelar: accesibles y económicos

Suscríbete a nuestros canales

¿Sabes para que sirve el agua micelar? Este es un producto de limpieza facial suave y muy efectivo que está formulado a base de micelas, moléculas capaces de atraer la suciedad y el sebo del rostro, aislándola y transportándola a través del agua para eliminarla de la piel.

Es decir, este producto sirve como limpiador, desmaquillante y tónico en un solo paso, y lo mejor es que funciona en todo tipo de pieles, incluyendo las sensibles, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cuándo se debe usar el agua micelar?

Los expertos de la marca cosmética Nivea señalan que su uso es muy importante tanta en el día como en la noche. “A la mañana hay que limpiarse el rostro para eliminar la grasa acumulada en la piel durante la noche para maquillarla, humectarla o aplicar protector solar. Por otro lado, a la noche, antes de acostarse, también es importante limpiar tu rostro para retirar el maquillaje y la suciedad del día para ir a dormir con el rostro limpio y suave”.

Cabe acotar que, si lo deseas, durante el transcurso del día también puedes aplicarla para limpiar la piel luego de un paseo o entrenar, por ejemplo.

Si aun este producto no está incluido en tu rutina de belleza, es momento de hacerlo, puedes comprarlo o incluso elaborarlo en casa.

En casa

La experta en cosmética natural, María Parera señala que elaborar un agua micelar casera es más fácil de lo que se piensa, y solo se necesitan tres ingredientes, comparte la web Cuerpo Mente.

Los tres ingredientes son aceite de coco, aceite esencial de lavanda y agua destilada. Para su elaboración necesitarás un recipiente esterilizado y con tapa, además de seguir estos pasos:

1. Rellenar ¼ de recipiente con aceite de coco fraccionado, para que sea líquido y no se solidifique con el frío.

2. Añadir un par de gotas de aceite esencial de lavanda.

3. Rellenar el resto del recipiente con agua destilada para evitar que contenga impurezas, minerales, químicos o toxinas.

4. Finalmente, agitar la botella para que se mezclen los ingredientes y quede listo para usar.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube