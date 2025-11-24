Cuida la piel de tu rostro: sustancias naturales que tienes en casa que podrás usar para desmaquillar

Suscríbete a nuestros canales

Desmaquillarte es la mejor forma de mantenerte joven. El maquillaje es la mejor carta de presentación de toda mujer, haciéndola lucir bella y radiante. Pero toda dama sabe que no hay peor pecado que irse a la cama sin haberse quitado el maquillaje.

El no hacerlo genera impurezas en la piel y acelera el envejecimiento, por eso siempre, ¡siempre!, debemos desmaquillarnos al finalizar el día.

Si se te acaban los productos cosméticos desmaquillantes, no te preocupes. O simplemente si te gusta hacerlo de una manera natural, aquí te decimos qué productos naturales usar para remover absolutamente todo tu maquillaje. De esta forma cuidarás tu piel y la mantendrás sana y tersa.

¿Con qué desmaquillarte?

Sábila

Sus vitaminas, minerales y aminoácidos son ideales para desmaquillar pieles grasas, ya que al usarlo eliminarán la grasa del cutis. Además de eso, es un astringente natural, lo que lo hace perfecto para eliminar la hinchazón de los ojos y dejar una piel fresca.

Manzanilla

Moja un algodón con una infusión de esta hierba y aplica sobre tu rostro para desmaquillar. Es especialmente usado en el área de los ojos, ya que esta piel es más sensible. Puedes agregar unas gotas de aceite de oliva a la infusión, lo que ayudará a reducir hinchazón y bolsas en los ojos.

Aguacate

Cuántos productos cosméticos y desmaquillantes poseen el aceite de aguacate entre sus ingredientes: ¡muchos! Eso quiere decir que esta fruta tiene grandes propiedades para nuestra piel como ácidos grasos Omega 3 y vitaminas A, D y E. Frota un hisopo en la pulpa del aguacate y pasa sobre el maquillaje de tus ojos. Quitará sin problemas tu rímel y delineador.

Aceite de oliva

Este aceite es un hidratante natural, por ello es especialmente recomendado para personas con piel seca. Desmaquilla con aceite de oliva y tendrás una piel tersa.

Yogur

Las enzimas y ácidos lácticos que contiene el yogur ayudarán a eliminar las células muertas de tu piel, a la vez que la hidrata. Con un algodón, frota suavemente tu rostro con yogur natural y quitarás todo el maquillaje que tengas. Verás que al finalizar, los probióticos de la leche calmarán y refrescarán tu piel.

Cambur

Esta fruta hidratará tu piel al mismo tiempo que limpiará y removerá tu maquillaje, gracias a las enzimas que posee. Mézclalo con un poco de miel y verás cómo tu rostro quedará terso y suave.

Vaselina

Los aceites de la vaselina la hacen un desmaquillante fenomenal para eliminar máscaras y delineado de ojos. Una vez que desmaquilles, limpia bien tu rostro con agua y jabón para eliminar el exceso.

