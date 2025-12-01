Universidad de Queensland asegura que puedes hidratarte sin agua: ¡Conoce cómo!

Suscríbete a nuestros canales

Un cuerpo sano pasa siempre por la buena hidratación. El mantenerlo hidratado hará que los órganos funconen correctamenet y nuestra piel luzca losana. Pero no a todos nos gusta ingerir agua durante todo el día.

Para este tipo de personas, existen otro alimentos que aportarán los líquidos necesarios que el cuerpo requiere para estar hidratado, sin necesidad de tomar agua, como las frutas, alimentos con grandes cantidades de agua o aguas saborizadas, son alguno de ellos. A continuación te detallamos los recomendados por la Universidad de Queensland.

Hidrata tu cuerpo sin agua

Dieta

Para mantener tu cuerpo hidratado, es recomendable consumir alguna infusión en el desayuno en lugar de café. Acompáñalo de alguna fruta, como la naranja, que también puedes consumir en forma de zumo, o un trozo de queso rico en líquidos.

A la hora del almuerzo, acostúmbrate siempre a incluir una taza de caldo. En el plato principal, incluye ensaladas verdes. La lechuga, el pepino y las espinacas son ricas en agua.

Para las meriendas, puedes optar por alguna fruta, mientras que para la cena debes reducir el consumo de líquidos. De lo contrario, es probable que te levantes durate la noche con regularidad a orinar. Con un yogur natural o descremado bastará. Puedes acompañarlo con granola u otro cereal. De esta forma, además de hidratar tu cuerpo añades vitamina, minerales y antioxidantes a tu dieta.

Cuidado

Muchas personas piensan que el momento de tomar agua es cuando sentimos sed, pero están lejos de la realidad. El sentir sed es síntoma de deshidratación. Es decir, deberás beber líquidos antes de sentir sed para así no esperar que el cuerpo ya esté deshidratado para comenzar a hidratarlo.

La sequedad ambiental y el calor son factores que favorecen la deshidratación. Se recomiendan líquidos que contengan sodio o altos contenidos en azúcares para facilitar la rehidratación.

El desayuno es buen momento para consumir frutas que contengan gran cantidad de agua, como la patilla, el melón, el kiwi. Si llevas a cabo algún tipo de dieta, pueden variar tus requerimientos específicos de agua y, en consecuencia, tus necesidades de hidratación.

Si eres deportista, o haces algún tipo de ejercicio con regularidad, es importante que te hidrates antes, durante y después de practicarlo. El consumo de frutas con contenido hídrico son de vital importancia en la dieta de aquellos que se ejercitan.

Es importante que siempre estés al tanto de la pérdida de líquido en tu organismo. Para comprobar cuánto líquido has perdido tras un entrenamiento, pésate antes de salir y al llegar (siempre sin ropa). Una pérdida de un 2% puede afectar en gran medida tu rendimiento mientras que una pérdida de un 10% podría causarte la muerte.

Nada en exceso en bueno

Si bien son muchos los beneficios que trae mantenerse hidratada, excederse en el consumo de líquidos también es perjudicial para la salud.

Beber mucho líquido puede provocar serios problemas electrolíticos, ya que podría disminuir el sodio y el potasio en la sangre, tanto por dilución como por sobrecarga renal, lo que puede llegar a ser peligroso. Además, al sobrecargar los riñones, se produce un desequilibrio energético debido a que este órgano es de vital importancia cuando de energía hablamos.

Si bien el té es una buena opción para disfrazar el consumo de agua, no se debe consumir en exceso. El té contiene taninos, lo que puede hacer que una persona que sufra de estreñimiento se estriña más. Además, los taninos son astringentes y si sufres de acidez y consumes estos tipos de productos, lo más seguro es que tu estómago se irrite más.

Los tés verde y negro son de los más consumidos, y a pesar de que son buenos para la salud porque tienen polifenoles, también pueden ocasionar ansiedad, dolor de cabeza e insomnio en las personas que no están acostumbradas a ingerirlos en la noche. En cuanto al té negro, su abuso causa la pérdida de gran cantidad de electrolitos, que en caso de no recuperarlos, se pueden originar diversos trastornos y calambres.

