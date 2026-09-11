Mercurio en Libra: La diplomacia como gran herramienta

Cuando Mercurio, el planeta de la comunicación, transita por el signo de Libra, potencia la diplomacia y la cortesía para alcanzar grandes acuerdos. Se alinean las condiciones ideales para debatir aquellos temas que antes resultaban imposibles de mencionar, mientras que la sensibilidad colectiva se muestra más receptiva a escuchar nuevas propuestas que permitan superar cualquier crisis.

Esta influencia positiva se mantendrá activa del 11 al 30 de septiembre, un periodo clave para extraer el máximo provecho y avanzar de manera civilizada, libre de toda violencia. Se aconseja elaborar una lista de aquellos asuntos pendientes que reclaman diálogo para lograr una resolución favorable. Lo ideal es abordar el conflicto con absoluta naturalidad y establecer, desde el respeto, un canal de comunicación firme y constante.

A escala global, es muy probable que los gobernantes se muestren más accesibles y dispuestos a escuchar las demandas de la ciudadanía. Asimismo, las naciones en conflicto podrían buscar acercamientos orientados a consolidar tratados de paz. Esta tendencia será evidente en la búsqueda constante de un trato cordial entre los líderes políticos y aunque la hipocresía intente asomar en algún momento, el balance final promete resultados sumamente constructivos.

Se abren excelentes oportunidades para disolver diferencias y estrechar lazos de auténtica buena voluntad. El llamado es a la reflexión y a enarbolar la bandera de la paz, dejando atrás los resentimientos para habitar en plena armonía. Si cada uno de nosotros asume este compromiso, edificaremos una humanidad más empática y unida, capaz de cosechar grandes logros. Las oportunidades para evolucionar al siguiente nivel son infinitas. El paso definitivo y su aprovechamiento ya dependen exclusivamente de nosotros.

Los signos del zodiaco

Terra

ARIES

Pedirá ayuda a los demás para solventar situaciones de salud y bienestar. Depondrán sus armas y darán la mano a sus oponentes para generar un ambiente favorable con el objetivo de recibir ayuda de manera inmediata. La vida genera muchas lecciones y en este caso la humildad será bien aceptada.

TAURO

Después de mucho tiempo luchando, el orgullo será vencido y se abrirán los caminos de la paz. Se aprenderá que no importa quién tenga la razón, es más valioso vivir en armonía. Existen tiempos donde se debe soltar el conflicto para en el futuro retomar y seguir avanzando. El desgaste también es una estrategia justa.

GÉMINIS

Pensar y planificar lo que se tiene que hacer, es importante al mismo nivel de la acción a ejecutar. Recuerden que serán reconocidos por lo que hagan y no por lo que organicen en la mente. Es muy conocidos por los sabios, que todo en esta dimensión pasa dos veces y primero sucede en el plano mental y luego se tiene que llevar a lo físico.

CÁNCER

Lo más importante en esta vida es la familia y se tienen que poner de acuerdo para ejecutar un plan de acción general. Siempre el objetivo es crecer en total unión. Para concretar estos resultados se requiere estar unidos y evitar el conflicto que desgasta los recursos y no permite el avance.

LEO

Todo el peso del liderazgo lo llevarán en el hombro y siempre deben señalar el nuevo horizonte. Convencer a los demás en este periodo de tiempo, será más fácil y con mejores resultados. Luego corresponderán supervisar la ejecución para estar atento a los posibles cambios producto de la dinámica mutable de la vida.

VIRGO

Discutir por pequeñas cosas limita la evolución y frena la felicidad. No se vino a la tierra a ser perfecto y criticar todo alrededor. Si observa algo mal hecho, corrige de inmediato y avanza con estabilidad emocional. Al final, se requiere cierta armonía para subir al siguiente nivel. Dependerá si deseas quedarte con la falla o alcanzar la victoria.

LIBRA

Tratar de quedar bien con todos es un error porque genera una especie de aniquilamiento psicológico de las experiencias recibidas en la vida. Debes opinar libremente, pero razonando para contribuir con los demás involucrados. Guardar silencio para el evitar el conflicto es un verdadero error.

ESCORPIO

La violencia y la imposición logran la radicalización del adversario. Será mejor soltar y de manera civilizada conversar para evitar males mayores innecesarios. Es más inteligente escuchar y defender los puntos de vista personales desde una perspectiva más humana y real apegada al alto nivel evolutivo que se demuestra.

SAGITARIO

Los reproches del entorno se hacen para ver si reaccionan y cambian de estilo de vida. Sería muy valioso si se sientan a escuchar las sugerencias de los demás para reconocer los errores y entrar en acción para mejorar. Cerrar los sentidos y no permitir opciones diferentes, genera un total aislamiento negativo.

CAPRICORNIO

Los movimientos y adaptaciones deben ser lo más rápido posible para que realmente se vean los resultados. Si se anulan las acciones requeridas se perderá el tiempo y luego será todo más complicado. Siempre se tiene el control a través del libre albedrío, pero no se debe dilatar la situación.

ACUARIO

La libertad depende de muchos factores y entre ellos se encuentra la paz interior para reflejar armonía a nivel externo. Estar inconforme de manera permanente genera un estado de alerta nefasto que aleja las posibilidades de ser feliz. Definir lo que se desea, facilita el camino y establece nuevas estrategias para ejecutar.

PISCIS

La ayuda celestial existe de manera permanente, aun así, no puede ejecutar los planes que se establecen de manera mental. Vivimos en un plano físico dimensional que obliga a ejercer una acción en cada segundo. Defender la zona de confort disminuye los avances para establecer un tope de crecimiento interior.

Por Arturo Acosta

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