Salida histórica: Finaliza el tránsito de Mercurio retrógrado

Hoy concluye el último periodo retrógrado del año para el planeta Mercurio y se cierra un ciclo trascendental para la humanidad. Esta salida se da bajo la tensión de una cuadratura con Plutón, una alineación que sugiere que la comunicación global puede volverse sumamente agresiva e incluso violenta. Se vislumbran escenarios complejos entre los diversos líderes mundiales envueltos en disputas abiertas, cuyas consecuencias podrían ser impredecibles. Lo ideal sería que las naciones más influyentes actúen con prudencia y prioricen la vía diplomática para frenar una escalada bélica.

La masa crítica encaminada hacia la paz debe exigir a sus gobernantes un comportamiento maduro y responsable en favor de la humanidad, haciendo a un lado las agendas e intereses personales. Corremos el riesgo de rozar el descontrol e ingresar a un nivel de conflicto mayor, el peligro es elevado ya que las decisiones se tomarán en entornos densos y viscerales. Observaremos el desarrollo de los acontecimientos en los próximos días y más adelante, narraremos a las futuras generaciones lo crítico de este momento.

Todo este escenario astrológico se despliega en el signo de Escorpio, caracterizado por su intensidad y fuerza destructiva. A una escala más cotidiana, se prevé la revelación de profundos escándalos que sacudirán a la sociedad. Los hilos del poder detrás de los gobernantes presionarán a sus piezas para resguardar sus intereses; sin embargo, no todo saldrá según sus planes, lo que podría derivar en la remoción de figuras políticas por desobediencia o incompetencia.

A pesar del panorama, esta energía no favorece del todo a las élites. En medio del caos, es posible el surgimiento de nuevos liderazgos respaldados por el apoyo popular, al margen de las estructuras de los verdaderos poderes fácticos. La historia se repite, el pueblo asumirá un papel determinante para transformar su destino y soltar de una vez por todas ese miedo colectivo que tanto daño le ha causado durante décadas.

Los signos del zodiaco

Vanidades

ARIES

La conexión emocional será exaltada y estarán muy sensibles. Pensarán que las injusticias deben llegar a su fin y el pueblo requiere de una oportunidad de liberarse. Apoyarán a todos los lideres que deseen un mundo más equilibrado, pero estarán vigilantes para evitar la demagogia populista de siempre.

TAURO

La situación pudiera ser muy crítica y se recomienda cautela para evitar caer en malos entendidos innecesarios. Hablar lo estrictamente básico es lo más prudente para salir adelante en ese ambiente peligroso. El control de las emociones es importante para mantener la calma y la madurez.

GÉMINIS

Ayudar a los demás puede ser agotador, pero es necesario para solventar la situación de manera colectiva. La vida enseña que es más fácil avanzar junto a los demás en vez de estar solo haciendo grandes sacrificios. El trabajo en equipo, genera beneficios positivos y mantiene el buen rumbo para alcanzar la meta.

CÁNCER

No es tan sencillo como parece, pero están obligados a seguir adelante y dejar el pasado atrás. Mentalmente, es necesario tener el control adecuado para soportar la presión sin perder el ritmo de avance. Se tiene un plan de acción y solo se requiere ejecutarlo para luego evaluar los resultados y realizar ajustes.

LEO

Tendrán que afrontar un dilema muy grande al verse obligados a tomar decisiones importantes que una trascendencia para el futuro. Por un tiempo, se ha venido prolongando la confrontación para solucionar y avanzar. No es fácil dejar atrás lo que se conquistó, pero es necesario para realizar una renovación evolutiva.

VIRGO

Las condiciones no son las más adecuadas, pero no existe otro momento para realizar los cambios. La vida no es perfecta y jamás podrán existir los procesos adecuados para complacer a los afectados. En la mayoría de los casos, algunos serán favorecidos y otros perjudicados. Es totalmente normal y debe aceptarse sin resistencia.

LIBRA

Quedar bien con todos es lo que se requiere, pero realmente no es posible. Todos tenemos que fijar posición en base a nuestro pensamiento crítico según nuestro nivel intelectual y madurez emocional. Sufrir por los demás, no tiene sentido ni es positivo, porque dejamos de tener nuestra independencia.

ESCORPIO

Serán días muy complicados donde el Universo estará buscando desestabilizar las emociones para crear un caos en el entorno. La paz interior llegará en la medida en que la ira sea canalizada para minimizar los brotes de violencia. Los más jóvenes, serán presa fácil de las acciones desbocadas que generan problemas mayores.

SAGITARIO

Llegó el momento cumbre para definir lo que se desea en el futuro. Es muy posible que se establezcan las condiciones para realizar un nuevo plan de vida. La evaluación de los recursos mantendrá una visión realista de lo que se quiere alcanzar. Reusar esta acción genera retardos y perdidas de oportunidades.

CAPRICORNIO

El agradecimiento es la base fundamental del progreso. Mantener el rumbo con fe permite seguir en la ruta del éxito. La constancia es una herramienta que tarde o temprano genera frutos positivos. Los avances se miden en logros concretos y no en pensamientos abstractos que solo existen en la menta débil del soñador.

ACUARIO

Mirar primero al horizonte tiene un precio muy alto. Convencer a los demás sobre lo que pudiera ser el futuro, es una labor difícil, porque lo nuevo genera resistencia. Tener paciencia y estar consciente que los demás no son visionario, ayuda en la comprensión de las limitantes del entorno cercano.

PISCIS

Posiblemente puedan descubrir la verdad que se encontraba escondida frente a los ojos. Soportar la verdad, es una acción cruel cuando se sabe la realidad de los acontecimientos. Deben estar preparados para tomar decisiones para el beneficio propio y no pensar en los demás. El cierre de ciclo es valioso y efectivo.

Por Arturo Acosta

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