¡Adiós a la flacidez!: Evita cometer estos errores y tonifica los brazos

La flacidez en los brazos es un problema estético que preocupa tanto a hombres como a mujeres; aunque las féminas son quienes más lo sufren.

La razón de ello es que la piel femenina tiende a ser más delgada y “esto se debe en gran medida a las hormonas, específicamente los estrógenos, que afectan la producción de colágeno y elastina, proteínas esenciales para mantener la firmeza y elasticidad de la piel”.

¿Por qué se produce la flacidez?

A medida que las mujeres envejecen y los niveles de estrógeno disminuyen se produce una pérdida de colágeno y elastina, lo que lleva a una mayor flacidez. De igual manera, con la edad o la falta de ejercicio, los músculos se debilitan y pierden volumen y esto conlleva a la debilidad.

Por otra parte, después de una pérdida de peso significativa, suele quedar exceso de piel, lo que se transforma en piel colgante y las mal llamadas alas de murciélago.

Además, una dieta poco saludable contribuye a la acumulación de grasa y a la pérdida de elasticidad de la piel. No cuidar lo que comemos provoca flacidez, acné, envejecimiento prematuro y hasta pérdida de cabello.

¡Atención!

No solo el envejecimiento y la mala alimentación son responsable de la flacidez de los brazos, también algunos errores que se cometen quizás sin darse cuenta, pueden impedir lucir unos brazos tonificados.

Entre los errores más comunes se encuentran el sedentarismo, ejercicios ineficientes o trabajar con el peso incorrecto al entrenar, dormir poco y estar estresado.

Así mismo, el coach de adidas Running Madrid, Javier Reig, compartió 5 errores que se deben evitar si se desea tener brazos definidos y bonitos y estos son:

1. Entrenar todos los días. El experto sugiere dejar descansar la musculatura, para evitar lesiones.

2. Realizar siempre los mismos ejercicios. Se necesitan estímulos diferentes para conseguir nuevos resultados. La recomendación es cambiar la rutina de entrenamiento cada poco tiempo.

3. Coger muchísimo peso. Lo ideal es trabajar con el peso correcto y realizar los movimientos adecuados.

4. Realizar un montón de repeticiones con muy poco peso. “Debemos de olvidarnos del típico entrenamiento de 20, 30 o 40 repeticiones con muy poco peso, ya que muchas veces no llegamos a un nivel de estímulo mínimo que nos genere beneficios”.

5. No realizar entrenamiento con pesas y solo hacer ejercicios cardiovasculares. Es clave el ejercicio de fuerza si se quiere tonificar los músculos.

