Dile adiós a la flacidez en los brazos con estos tres ejercicios: así debes ejecutarlos

La pérdida de masa muscular es una de las causas más comunes de la flacidez en los brazos, la cual se intensifica cuando la persona no hace ejercicios constantemente.

En ese sentido, médicos especialistas en la materia han determinado que la rutina de ejercicio debe ser acompañada por una buena alimentación, es decir, rica en proteínas, frutas, verduras y hortalizas.

Por lo tanto, lo más recomendable es que antes de iniciar el entrenamiento físico asistas a consulta médica para que el especialista en la materia te evalué e indiqué si cuentas con las condiciones para realizar el referido proceso.

Foto cortesía de: freepik

Ejercicios para combatir la flacidez de los brazos

1-Extensión de tríceps con mancuernas: Deberás acostarte en el piso y elevar los codos de manera perpendicular, al tiempo que levantarás el peso de dos botellas de agua completamente llenas, una en cada mano.

2-Flexiones para fortalecer los brazos: Ayuda a estirar todo el cuerpo, pero en el caso de los brazos si tienes la posición correcta se presionará el musculo, lo ideal es que sea con tu propio peso y fuerza.

3-Dominadas: Es un ejercicio fácil de realizar, pero requiere de resistencia física, dado que se trata de colgarse a una barra y subir el propio peso.

Cabe destacar, que puedes repetir los procesos antes mencionados las veces que consideres necesarias o hasta que obtengas el resultado deseado.

En definitiva, si deseas mantener tu salud en buen estado lo más recomendable es que combines una buena alimentación, ejercicios y esparcimiento mental en las actividades que desarrolles día a día.

Foto cortesía de: freepik

