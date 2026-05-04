¡Adiós frizz! Nutre y alisa el cabello desde la raíz hasta las puntas con esta mascarilla natural a base de miel

Suscríbete a nuestros canales

El encrespamiento del cabello suele suceder cuando la capa protectora está deshidratada, lo cual puede derivarse por múltiples factores, entre los más comunes se encuentra: el uso constante de herramientas de calor, tales como: plancha o secador.

Asimismo, la decoloración también genera la aparición del frizz, debido al maltrato que tiene el cabello por los productos químicos, los cuales pueden generar la irritación de la raíz, según la información divulgada por Garnier.

Sin embargo, la mascarilla de aloe vera, aceite de coco y miel, todos los ingredientes contienen propiedades vitamínicas favorables para el cabello.

Beneficios del aceite de coco

Reduce la pérdida de proteína. Evita el quiebre. Evita la resequedad.

Aportes de la miel para el cabello

Sella la humedad. Hidrata. Combate la caspa.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar la mascarilla

Ingredientes

3 cucharadas de gel de aloe vera.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada de miel.

1 cucharada de agua tibia.

Preparación

1-Vierte el gel de aloe vera y el aceite de coco en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren por completo.

2-Agrega la miel y el agua tibia, mezcla todos los ingredientes hasta obtener una mascarilla ligera.

3-Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y conserva lo en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

En definitiva, para evitar el encrespamiento del cabello la persona debe minimizar el uso de los productos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube