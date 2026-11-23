De acuerdo a la información reseñada en el portal web Clínica Baviera, la retención de líquidos también es una causa por la cual aparecen las ojeras, puesto que, el cuerpo se inflama.

Asimismo, la falta de sueño, la mala alimentación y la exposición al sol constantemente son las tres causas principales por las cuales aparecen las ojeras, las cuales de no ser tratadas a tiempo con los métodos correctos se pronuncian más.

Por lo tanto, el mercado farmacéutico y estético ofrece alternativas para eliminar las ojeras, pero algunas personas prefieren optar por preparar fórmulas caseras a base de productos naturales que cumplan la misma función, con el objetivo de evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

El aceite de almendras en combinación con el pepino contiene propiedades vitamínicas y antinflamatorias que contribuyen a eliminar las ojeras rápidamente. Además, refresca la zona.

¿Cómo aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla de aceite de almendras en combinación con el pepino en la zona afectada y dejar actuar el producto mínimo durante 25 minutos, posteriormente, deben proceder a retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que la persona puede repetir el proceso las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra la piel.

En definitiva, si la persona desea lucir un rostro impecable y libre de ojeras se sugiere que establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

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