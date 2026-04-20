Así debes aplicar el café en la piel: elimina las estrías para siempre y sin necesidad de tratamientos invasivos

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La falta de colágeno es una de las causas más frecuentes por la cual la piel se estira y de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el órgano más grande del cuerpo.

Asimismo, la obesidad y el embarazo son las dos causas principales por las cuales la piel se estira, lo cual genera la aparición de estrías, principalmente las rayas son rojas, posteriormente, son blancas.

Cabe destacar, que de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, el exceso de rayos solares disminuye la producción de colágeno de la piel, dado que, la irrita.

En ese sentido, la crema a base de aloe vera, aceite de oliva y café es ideal para eliminar las estrías de la piel, gracias a las propiedades hidratantes que poseen dichos ingredientes, los cuales también ayudan a que la piel se mantenga suave.

Foto cortesía de: freepik

Aportes del aloe vera para la piel

1- Hidrata la piel.

2- Desmancha la piel.

3- Evita irritación de la piel.

El aceite de oliva en combinación con el aloe vera y el café en polvo es ideal para combatir las estrías, gracias a las vitaminas que ambos ingredientes poseen, las cuales hidratan a profundidad la piel, al tiempo que evitan la irritación de la misma.

¿Cómo debes aplicar la crema natural?

Se sugiere que la persona aplique la crema en la zona afectada y deje que la piel absorba el producto, luego debe retirar los excesos con un disco de algodón.

Cabe destacar, que lo ideal es que la persona repetir el referido proceso mínimo durante dos meses continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra la piel.

En definitiva, para mantener la piel sana y radiante la persona debe implementar una rutina de autocuidado con los productos acordes que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

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