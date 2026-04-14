Un vegetal muy común en tus ensaladas es tu gran aliado de belleza: mejora la apariencia del cabello y la piel

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Un aliado de belleza es cualquier producto, tratamiento, herramienta o hábito saludable que ayuda a potenciar, proteger o mejorar el aspecto físico y la salud de la piel, cabello o cuerpo. Según refiere la Inteligencia Artificial, funciona como herramienta de apoyo para resolver problemas específicos como arrugas, deshidratación, acné o falta de firmeza.

Lo mejor de ello, es que lo puedes tener al alcance de la mano y no saberlo, una opción es el pepino, un vegetal que se caracteriza por ser rico en agua, fibra, minerales y por sus propiedades antioxidantes.

¿Cómo usar el pepino como aliado de belleza?

El uso del pepino es muy popular en el mundo culinario por su textura crujiente y por su ligero sabor, pero también forma parte de muchos productos cosméticos y en tratamientos naturales para la piel. Esta verdura se puede usar en rodajas frías, rallado como mascarilla, o congelado para masajes faciales, ayudando a reducir las ojeras, acné y rojeces. Incluso, se puede usar como mascarilla licuando con otros ingredientes o aplicar directamente su jugo en el cuero cabelludo antes del lavado para un efecto revitalizante.

¿A qué se debe la efectividad? A su alto contenido de agua, vitaminas A, C y E, y ácido cafeico, que ayudan a hidratar, calmar, desinflamar y tonificar la piel.

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Uso para el cabello

Tal como indicamos, este ingrediente se puede utilizar para realizar mascarillas que fortalecen y aportan nutrientes al cabello. Los expertos comparten que su contenido de vitaminas A, B y C, aceleran su crecimiento, lo hidratan, eliminan el exceso de grasa y evitan el encrespamiento.

Además, cuando se combina con vinagre de manzana se consigue un enjuague capilar que ayuda a equilibrar el pH, eliminar la acumulación de productos y dar brillo al pelo.

Aplicar en la piel

Las mascarillas que contienen pepino entre sus ingredientes son beneficiosas para la piel seca, por lo que resulta excelente para reducir las líneas de expresión causadas por la sequedad y para calmar la piel irritada. Además, gracias a que contiene propiedades depurativas y astringentes ayuda a reducir el exceso de grasa de la piel, disminuir las bolsas y las ojeras, evita las arrugas y revitaliza y refresca el área de los ojos. Y por supuesto, hidrata y rejuvenece la piel por su contenido en agua y vitamina E, ideal para refrescar, hidratar y reparar las pieles secas y cansadas.

Por otra parte, el pepino es un aliado de belleza que puede ayudarte a sanar los labios agrietados solo frotándolos con algunas rodajas durante un par de minutos, tres veces al día.

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