¿Conoces el aceite de argán? Descubre que puedes obtener un aliado milagroso para la belleza de tu cabello

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Incorporar el aceite en la rutina de belleza capilar es muy común, pues es un producto natural que ayuda a hidratar, nutrir, sellar las puntas y aportar brillo. Generalmente se aplican como tratamiento previo al champú, pero también puede ser usado para sellar las puntas húmedas, o incluso para fijar el peinado y combatir el frizz.

¿Cómo se debe aplicar el aceite en el cabello?

La recomendación de los expertos es aplicarlo de medios a puntas en el cabello húmedo o seco; usar una pequeña cantidad y frotarlo entre las palmas de las manos para calentarlo; y posteriormente, distribuirlo y dejar actuar entre 30 y 60 minutos antes del champú. Algunos profesionales de la salud capilar, señalan que se puede dejar actuar durante toda la noche, sobre todo si sientes que el cabello necesita un tratamiento intensivo y solucionar asperezas, caspa, cuero cabelludo seco, encrespamiento excesivo, etc.

Según refiere la Inteligencia Artificial, los mejores aceites son: coco (reparación), jojoba (graso), ricino (crecimiento) y argán (nutrición).

Este último, conocido como “oro líquido” es un tratamiento intensivo que hidrata profundamente, controla el frizz, aporta brillo y protege contra daños térmicos y ambientales.

Aliado

El uso del aceite de argán como tratamiento capilar es “milagroso”. Este es un producto rico en vitamina E y ácidos grasos, que ayuda a reparar puntas abiertas, fortalece la hebra capilar, sella la cutícula del cabello, retiene la humedad, y aporta brillo y suavidad.

Este es un producto que hidrata y acondiciona, por lo que es ideal para cabellos secos o dañados; y lo mejor es que no deja residuos.

Cabe acotar que, incluso el pelo “con tendencia a engrasarse puede beneficiarse de la textura ligera del aceite de argán, que le aporta sedosidad sin apelmazarlo; solo tienes que evitar aplicarlo directamente en las raíces.

¿Cómo aplicarlo? Se puede aplicar en cualquier momento en el cabello seco o húmedo, solo basta con poner unas gotas sobre la palma de las manos, frotar y luego aplicar de medios a puntas, y realizando un suave masaje en las zonas secas o dañadas. Luego peina con un peine de puas anchas para que el aceite penetre mejor en la fibra capilar y actúe de manera más eficaz. Deja actuar durante algunos minutos y luego lava como lo harías de manera habitual.

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