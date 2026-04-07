Cuida tu cabello decolorado: este es el aceite natural rico en vitaminas que lo hidrata a profundidad

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El proceso químico para decolorar el cabello reseca desde la raíz hasta las puntas, ya que, la hebra sufre una alteración por el cambio de color y de temperatura, debido al calor extremo que genera el proceso de despigmentación, el cual no debe durar más de 45 minutos.

De acuerdo a la información ofrecida por Pasarela profesional, lo ideal es hidratar constantemente el cabello decolorado, dado que, la cutícula capilar se rompe con el uso de herramientas de calor luego de la decoloración, es decir, al momento de secar o planchar el cabello para obtener el resultado final del proceso antes mencionado.

En ese sentido, el aceite de argán es rico en vitaminas que nutren y reparan el cabello, al tiempo que evitan el quiebre del mismo. Además, es ideal para combatir las puntas abiertas, según la información divulgada por Garnier.

Foto cortesía de: freepik

Beneficios del aceite de argán para el cabello

Aumenta la elasticidad. Potencia el brillo. Protege de los rayos UV.

¿Cómo debes aplicar el aceite de argán?

Lo ideal es que la persona aplique una cucharada sopera de aceite de argán con el cabello sucio de medio a puntas y deje actuar el producto durante 30 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Asimismo, es propicio acotar que el referido proceso debe ser realizado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En definitiva, para mantener el cabello suave, brillante y sedoso la alimentación también cumple un rol importante en el proceso, puesto que, el cuero cabelludo requiere vitaminas para mantenerse nutrido.

Foto cortesía de: freepik

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