Así debes utilizar el vinagre de manzana para cuidar tu cabello

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Los cambios climáticos, espacialmente el exceso de humedad o calor afecta negativamente a la cutícula capilar, según la información divulgada por Garnier.

En ese sentido, establecer una rutina de cuidado capilar con productos libres de químicos invasivos es esencial para evitar el encrespamiento y la deshidratación de la raíz, lo cual de no ser controlado a tiempo con el tratamiento correcto puede generar el quiebre de medios a puntas.

A su vez, es propicio acotar el vinagre de manzana contiene propiedades vitamínicas que nutren el cabello a profundidad, al tiempo que lo alisan y evitan la presencia de la caspa. Además, aporta brillo, según la información ofrecida por Verónica Buso.

Así debes aplicar el vinagre de manzana en el cabello

Lo ideal es que la persona aplique dos cucharadas de vinagre de manzana desde la raíz hasta las puntas con el cabello sucio y deje actuar el producto mínimo durante 15 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Asimismo, es propicio acotar que el referido procedimiento debe ser realizado dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

Cabe destacar, que la alimentación y el consumo de agua son dos factores fundamentales que influyen en el cabello, por ello, lo más idóneo es que la persona establezca una dieta saludable, rica en vitaminas.

En conclusión, para evitar el encrespamiento del cabello se sugiere que la persona lave el cabello mínimo dos veces a la semana y evite el uso de herramientas de calor tales como: plancha, secador o rizadora.

Foto cortesía de: freepik

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