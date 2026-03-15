¿Cada cuánto limpias tus brochas de maquillaje? El secreto para un maquillaje impecable y una piel sana

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En el mundo de la cosmética, la calidad de los productos es tan relevante como el estado de las herramientas con las que se aplican. A menudo, los entusiastas del maquillaje invierten grandes sumas en bases y polvos de alta gama, pero descuidan un detalle crítico: la limpieza de sus brochas.

Estos instrumentos son el puente directo entre el producto y el rostro, y su higiene no es solo una cuestión de estética o de acabado profesional, sino un factor determinante para la salud dermatológica.

El uso constante de pinceles acumula restos de pigmentos, aceites naturales de la piel y células muertas. Esta mezcla, si se deja reposar, se convierte en el caldo de cultivo ideal para bacterias. Por ello, establecer una rutina de lavado regular es una norma ineludible para cualquier persona que desee un resultado óptimo en su imagen sin comprometer el bienestar de su cutis.

Foto: Freepik

Guía práctica para el lavado y secado correcto

Para garantizar que las brochas se mantengan en perfecto estado, la técnica de lavado debe ser meticulosa. El error más común es mojar el mango de madera; esto debe evitarse a toda costa, ya que la humedad puede pudrir el material o despegar las cerdas. Lo ideal es dejar que el agua corra siempre en dirección del pelo, desde la base hacia la punta, utilizando un jabón neutro líquido para eliminar las impurezas sin dañar las fibras, ya sean naturales o sintéticas.

Cuando se trata de eliminar productos grasos o cremosos, el aceite de oliva se convierte en un aliado inesperado pero sumamente efectivo. Al actuar como un desmaquillante natural, disuelve la grasa antes de proceder al lavado final con jabón. Este paso asegura que no queden residuos pegajosos que puedan arruinar la aplicación del maquillaje al día siguiente.

Finalmente, el secado es el paso que requiere más paciencia. Dependiendo de qué tan tupida sea la brocha, el proceso puede tardar entre uno y dos días. Es fundamental colocarlas en posición horizontal; nunca deben secarse con los pelos hacia arriba, pues el agua se filtraría hacia el mango. Si el tiempo es un problema, existen mantas eléctricas diseñadas específicamente para acelerar este proceso sin maltratar las herramientas, garantizando que estén listas para su próximo uso.

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