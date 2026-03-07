El magnesio y la tercera edad: claves para un envejecimiento saludable y vital

Suscríbete a nuestros canales

El paso de los años conlleva transformaciones profundas en el funcionamiento del organismo humano, afectando la absorción de nutrientes esenciales y la regeneración de tejidos.

La ciencia médica ha puesto especial énfasis en el papel de los minerales para mitigar el desgaste físico y cognitivo. Mantener un equilibrio nutricional óptimo no solo ayuda a prevenir dolencias crónicas, sino que se traduce en una mejora directa de la autonomía y el bienestar general de las personas mayores.

Diversos especialistas coinciden en que el proceso natural de envejecimiento suele estar acompañado por una disminución en los niveles de magnesio, un elemento fundamental que interviene en cientos de reacciones enzimáticas.

Esta carencia no siempre es evidente de forma inmediata, pero a largo plazo puede manifestarse a través de la fatiga persistente, la debilidad muscular o dificultades para conciliar el sueño, factores que impactan severamente en la cotidianidad de los adultos mayores.

Foto: Freepik

Beneficios de una dieta equilibrada

Aunque el mercado actual ofrece una amplia gama de suplementos vitamínicos, los expertos advierten que la prioridad debe ser siempre la obtención de nutrientes a través de alimentos naturales.

El magnesio se encuentra de forma abundante en productos de origen vegetal, como las espinacas, las acelgas, los frutos secos y las semillas. Estas fuentes no solo garantizan una mejor asimilación por parte del cuerpo, sino que también evitan los riesgos de desequilibrios minerales que pueden surgir tras un consumo excesivo de cápsulas o comprimidos sin supervisión.

No obstante, existen situaciones específicas donde la ayuda externa es necesaria. Personas con afecciones digestivas, como la enfermedad celíaca o de Crohn, o aquellos que padecen diabetes tipo 2, suelen presentar mayores dificultades para retener este mineral.

En estos casos, la intervención de un profesional de la salud es determinante para ajustar las dosis necesarias y elegir el tipo de compuesto que mejor se adapte a la química del paciente, evitando efectos secundarios como molestias gástricas.

El cuidado de la salud en la vejez exige una mirada integral. Más allá de recurrir a soluciones rápidas, el secreto de una longevidad activa reside en una alimentación variada y consciente. El magnesio actúa como un motor silencioso que protege el corazón, fortalece los huesos y regula el sistema nervioso, consolidándose como un aliado indispensable para transitar esta etapa de la vida con plenitud y energía.

