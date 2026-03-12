Combinaciones para lograr el outfit perfecto: haz las combinaciones ideales a bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

¿Quieres lograr el outfit perfecto? Aprender a realizar combinaciones de prendas de vestir y calzado es esencial, pues con una sola pieza de tu armario puedes conseguir diferentes looks.

Te compartimos algunas recomendaciones para que crees nuevos outfits con las prendas que ya tienes y no tener que invertir dinero en ropa, calzado y accesorios.

¿Cómo realizar combinaciones para un buen outfit?

En primer lugar, debes tener en cuenta que colores como el negro, beige, gris y blanco combinan con todo y también combinan entre sí, así que, si te gustan los colores neutros y mantener una imagen sobria, opta por tener en tu closet algunas cuantas prendas de estos colores.

Si deseas darle un toque más vibrante al look sin arriesgar demasiado, incorpora una prenda de color verde, rosa o azul.

También puedes apostar por un look monocromático, es decir, que todas las prendas sean de una misma gama de color, aunque sean tonos diferentes.

Incluso, si eres más osada, el círculo cromático te puede ayudar a decidir que colores combinar. “Dice la teoría que los colores opuestos combina muy bien entre sí, es decir, los colores que están el uno frente al otro en el círculo, por lo que naranja con azul, amarillo con morado o verde con rosado, son combinaciones que te ayudarán a salir de lo básico sin dejar de ir a lo seguro”, refiere el blog Nosotras.

Freepik

La clave

Opta por tener en tu armario una camisa blanca, varias camisas básicas, una camisa del estampado que te gusta, dos jeans neutros y de corte lo más clásico posible, unos pantalones tipo sastre en tono neutro, un blazer largo, chaqueta efecto cuero, una falda por encima de la rodilla, un vestido negro corto o midi, un vestido largo neutro, un par de zapatos blancos, un par de botines negros y unas zapatillas o mocasines neutros.

Además, al momento de construir tus outfits evita:

- Combinar más de tres colores.

- Combinar más de dos estampados.

- Usar algo corto o ajustado tanto en la parte superior como en la inferior.

- Usar prendas sueltas tanto en la parte superior como en la inferior.

- Omitir los accesorios.

Te compartimos este video que servirá de guía para que logres las combinaciones ideales si vas a una fiesta y si debes invertir en vestido y zapatos, lo hagas segura de que vas a lograr un outfit perfecto y no tendrás que gastar más dinero:

