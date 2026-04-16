Cómo elegir una crema hidratante ideal para ti: expertos comparten cuáles son los ingredientes claves

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¿Es obligatorio usar crema hidratante? La verdad es que no se trata de algo obligatorio si la piel está sana y es capaz de mantener su propia humedad. Sin embargo, para muchas personas este es un paso esencial ya que ayuda a mantener la salud, elasticidad y aspecto radiante de la piel. ¿La razón? Su aplicación refuerza la barrera cutánea y previene la sequedad. Además, su uso diario ayuda a combatir el envejecimiento prematuro, protege contra agentes externos y mantiene la piel suave y firme.

¿Cuáles son los beneficios de la crema hidratante?

Incluir este producto en la rutina de cuidados es fundamental si se quiere tener una piel flexible y joven por mucho más tiempo, pues aportan sustancias que tienen la capacidad de captar el agua y retenerla en el interior de las células que conforman la piel, impidiendo su pérdida.

También crean una barrera de protección que evita que la acumulación de células muertas, residuos o partículas de polvo impidan la adecuada respiración de la piel; evitan la resequedad, la aparición de descamaciones e impurezas; y favorecen la elasticidad de la piel, ayudando a mantenerla más joven y bonita, son alguno de los beneficios que se consiguen, eso sí, para ello es clave elegir la crema correcta.

¿Cómo escoger el producto ideal?

Expertos indican que la clave para elegir la crema hidratante ideal está en identificar el tipo de piel y cuáles son sus necesidades, tanto del rostro como del cuerpo. También debes tener en cuenta la edad, para saber si es necesario que posea componentes antienvejecimiento, por ejemplo.

De igual manera, es importante considerar que una crema hidratante necesita humectantes, no solo grasas.

“El error habitual en muchas cremas es centrarse en aportar lípidos, aceites, mantecas o ceras, sin incluir suficientes humectantes, que son los encargados de captar y retener el agua. Las cremas hidratantes que contienen solo grasas generan una especie de película sobre la piel que mejora la sensación superficial, pero no contribuyen a aumentar su contenido hídrico. Como máximo, reducen la pérdida de agua, pero no la aumentan”, comparte la web Cuerpo Mente.

En tal sentido, para que una crema hidrante cumpla su función debe incluir ingredientes que trabajen en sintonía con el factor natural de hidratación, para ello, la glicerina, urea, ciertos azúcares y sales minerales, son esenciales para lograra una hidratación efectiva. Además de ello, es importante que exista una fase acuosa suficiente, pues sin agua, la fórmula no funciona correctamente.

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