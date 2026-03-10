Conoce cuál es el ingrediente de cocina rico en vitaminas que aporta brillo al cabello: así debes aplicarlo

Suscríbete a nuestros canales

El uso constante de herramientas de calor tales como: plancha o secador es una de las causas más frecuentes por la cual el cabello se debilita, ya que, se deshidrata y de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede generar el quiebre del mismo.

Además, lavar el cabello con agua caliente hace que pierda el brillo natural, debido a que se reseca la capa protectora, según la información divulgada por Kerastase.

Sin embargo, la mascarilla de aloe vera, aceite de oliva y miel, todos los ingredientes contienen vitaminas que nutren el cabello, al tiempo que alisan la raíz. Además, previene las horquetillas.

Beneficios del aceite de oliva

Fortalece la hebra capilar. Evita el exceso de grasa en el cabello. Combate la resequedad capilar.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo ideal es que la persona aplique el tratamiento con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 30 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Además, el referido proceso debe ser ejecutado mínimo durante un mes continuo o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En conclusión, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe establecer hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar los tratamientos químicamente invasivos.

