Conoce cuáles son los beneficios del hielo en la piel: elimina las arrugas fácil y rápido

Suscríbete a nuestros canales

La falta de vitaminas y el consumo excesivo de alcohol son dos factores influyentes en la piel, debido a que, requiere mantenerse nutrida para evitar la presencia de arrugas, por ello, se sugiere que la persona ingiera alimentos ricos en vitamina B, al tiempo que consuma mínimo siete vasos de agua diarios, de acuerdo a la información divulgada por Iderma.

Asimismo, las arrugas suelen aparecen comúnmente en el rostro, dado que, es la piel que más está expuesta a sufrir daños por factores externos, los cuales hacen que se deshidraten sus capas, por ejemplo, eso causa el exceso de rayos solares. Además, los cambios hormonales también afectan la textura del órgano más grande del cuerpo.

Sin embargo, existen opciones caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, tal es el caso del hielo.

Según la información publicada en el portal web Vogue México, el hielo debe hacerse con agua purificada para que hidrate todas las capas de la piel, sin generar daños profundos por bacterias. A su vez, el frio del mismo ayuda a tensar todas las capas de la piel, lo cual disminuye la presencia de arrugas.

Así debes aplicar el hielo en el rostro

Se sugiere que la persona aplique un cubo de hielo en el rostro, al tiempo que masajea la piel, mientras el frio se mantiene hidratando todas las capas.

Cabe destacar, que la persona debe realizar el referido proceso una vez al día durante 15 continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En conclusión, el hielo es un excelente aliado para mantener la piel en buenas condiciones y más si la persona ejecuta rutinas de autocuidado facial con productos acordes a su tipo de piel.



Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube