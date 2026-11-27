Conseguir que el cabello fino mantenga volumen, movimiento y buen aspecto durante todo el día suele ser un reto frecuente para muchas personas. Aunque existan champús especiales, espumas ligeras y trucos de secado, muchas veces la melena pierde fuerza pocas horas después de salir de casa. Frente a ese problema cotidiano, elegir una buena forma en la peluquería puede marcar una diferencia real y duradera en cómo luce el conjunto.

En las tendencias actuales de belleza ganan terreno los cortes prácticos, fáciles de arreglar y pensados para aprovechar la caída natural de cada pelo sin pasar demasiado tiempo frente al espejo. Además, hoy se buscan estilos que favorezcan distintos tipos de rostro y permitan cambiar de peinado con rapidez. Por eso resulta muy útil conocer qué propone esta nueva tendencia que mezcla comodidad, frescura y mayor sensación de densidad.

Foto: cosmopolitan.com

Corte lopix

El corte protagonista de la temporada se llama lopix y funciona como un pixie crecido, situado a medio camino entre el pelo muy corto y una media melena. Tiene contornos desfilados que aportan un aire moderno, elegante y un poco desenfadado, además de ayudar a destacar los pómulos sin exigir un mantenimiento complicado cada mañana.

La estilista Noelia Jiménez destaca que este estilo resulta muy práctico y actual porque conserva la frescura del corte corto, pero ofrece largo suficiente para variar el peinado según la ocasión. En el cabello fino crea una clara sensación de mayor cuerpo y textura, mientras que en el cabello rizado permite lucir la forma natural con soltura y orden.

También se adapta muy bien a distintos tipos de rostro. En caras ovaladas mantiene el equilibrio natural de las facciones, y en rostros con forma de corazón ayuda a suavizar la frente y marcar mejor la zona de la mandíbula. Por su versatilidad, admite tanto un acabado liso como ondas suaves o un efecto ligeramente despeinado.

Para arreglarlo en casa sin quitarle ligereza, los peluqueros aconsejan usar productos suaves como espumas ligeras o sprays que den textura. También recomiendan secarlo con difusor para dar forma a las puntas y lograr más movimiento natural. Si se busca un toque más pulido o rebelde, basta con aplicar una pequeña cantidad de cera para definir algunos mechones.

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