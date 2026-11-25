Las reuniones en casa y las comidas compartidas suelen ganar mucho sabor cuando entran en escena preparaciones sencillas que se pueden hacer con tiempo. En muchas cocinas, los escabeches ocupan un lugar especial porque unen ingredientes muy básicos con aromas suaves y un toque ácido que abre el apetito.

A través de una cocción tranquila con vinagre, aceite y especias, alimentos cotidianos adquieren una textura tierna y un gusto muy marcado sin exigir técnicas complicadas. Por eso resultan ideales para armar picadas variadas, acompañar panes caseros, sumar contraste a una tabla de quesos o resolver una entrada rápida para invitados.

Al prepararse en casa, cada persona puede ajustar los sabores a su propio gusto y elegir productos frescos del día. Esta forma de cocinar convierte lo simple en algo atractivo, práctico y fácil de compartir alrededor de una mesa familiar en cualquier época del año.

Foto: La Española Aceites

Tres recetas básicas de escabeches

Berenjenas

En las berenjenas, las rodajas se hierven de ocho a diez minutos en agua con vinagre hasta quedar tiernas pero firmes, se escurren bien, se intercalan con ajo, laurel, orégano, ají molido y pimienta, y se cubren con aceite de girasol.

Vegetales

La receta de vegetales combina zanahoria, pimentones rojo y amarillo, cebolla, coliflor y vainitas. Primero se hierven zanahoria, coliflor y las vainitas cinco minutos, luego se rehogan cebolla, pimentones y ajo, y después se cocina todo ocho minutos con vinagre de manzana, agua, laurel, pimienta y sal.

Pescado

El escabeche de pescado usa filetes firmes como merluza pasados por harina y dorados apenas en aceite. Se preparan aparte cebolla, zanahoria, pimentón y ajo con vinagre de vino, agua, laurel y pimienta durante diez minutos, se suma el pescado por cinco minutos más y se cubre con el líquido y las verduras.

Para servir estas tres opciones en una picada, conviene ponerlas en cuencos o frascos bajos junto con pan de campo, tostadas, grisines, quesos y fiambres variados. También importa cómo se guardan en la nevera dentro de envases limpios y bien tapados. El escabeche de pescado conviene comerlo dentro de los tres días, mientras que las berenjenas y los vegetales aguantan hasta siete días cubiertos con aceite.

¡Buen provecho!

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