La gastronomía tradicional británica esconde recetas reconfortantes que han cruzado fronteras gracias a su sencillez y delicioso sabor. Entre los platos más destacados de la cocina casera de las Islas Británicas se encuentra el tradicional pastel de carne picada y verduras, cubierto con una generosa capa de puré de papas gratinado al horno.

Esta elaboración, pensada originalmente para aprovechar los restos de comida de la semana, se ha convertido en un auténtico símbolo de la cocina de invierno. Su popularidad radica en que no requiere ingredientes complejos ni técnicas de alta cocina, permitiendo que cualquier persona pueda recrearlo fácilmente en su propia cocina siguiendo unos pasos muy básicos de preparación y horneado.

Foto: elpais.com

Cottage pie

Para elaborar este plato reconfortante de manera sencilla, el proceso se divide principalmente en dos partes muy claras: la preparación del relleno de carne y la elaboración del puré de papas. En primer lugar, se pican finamente verduras frescas como cebolla, zanahoria, apio y un poco de ajo.

Estas hortalizas se sofríen en una olla amplia con un chorro de aceite de oliva hasta que adquieren una textura tierna y melosa. A continuación, se incorpora medio kilo de carne picada o molida, removiendo constantemente a fuego fuerte hasta que cambie de color por completo.

El siguiente paso consiste en añadir una cucharada de harina para espesar la salsa, seguida de un buen chorro de caldo de carne, salsa soya y puré de tomate para aportar profundidad y color al guiso. Se agregan también unas ramitas de romero fresco y se deja cocinar todo a fuego lento durante aproximadamente media hora, sumando unos guisantes congelados en los minutos finales para dar un toque de frescura y color.

Mientras el relleno toma consistencia al calor del fuego, se preparan las papas peladas y troceadas para la cobertura. Se hierven en agua durante unos minutos hasta que se ablanden por completo. Una vez escurridas, se machacan directamente en la cazuela junto con una porción de mantequilla y una parte de queso rallado hasta lograr un puré consistente y rústico.

Se precalienta el horno a una temperatura alta. Se vierte el guiso de carne en una fuente apta para horno previamente engrasada, retirando las ramitas de romero, y se cubre de forma uniforme con el puré de papa recién hecho. Para conseguir una textura crujiente y atractiva, se marcan unos surcos superficiales con la ayuda de un tenedor y se esparce el resto del queso por encima junto con un poco de pan rallado.

Se introduce la fuente en el horno durante veinte minutos hasta que la superficie adquiera un tono dorado perfecto y el relleno comience a burbujear por los bordes. Se sirve bien caliente para disfrutar al máximo de todos sus sabores.

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