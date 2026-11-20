A la hora de hacer las compras en el supermercado o en la carnicería, muchas personas suelen dudar al notar que algunas piezas de pollo presentan una tonalidad amarillenta mientras que otras conservan un aspecto marfil o completamente blanco.

Esta diferencia visual tan marcada suele generar mitos y confusiones frecuentes entre los consumidores, quienes rápidamente asocian el color con cuestiones como la frescura, la calidad de la carne, el precio o los beneficios nutricionales para la salud de toda la familia.

Los especialistas en bromatología y producción avícola explican con claridad que esta característica superficial responde principalmente a la dieta que recibió el ave durante su crianza y engorde comercial, más que a una propiedad milagrosa o superior del producto final.

Foto: Magnific

Aspectos que debes revisar antes de comprar

La diferencia principal entre ambos tipos de pollo radica estrictamente en lo que come el animal en la granja antes de llegar a la mesa de los hogares. Los pollos de piel amarilla reciben habitualmente una alimentación rica en pigmentos naturales conocidos como carotenoides, los cuales se encuentran presentes en grandes cantidades en ingredientes como el maíz amarillo, la alfalfa o ciertas flores que se agregan al alimento balanceado. Estos pigmentos se acumulan de manera natural en la grasa subcutánea y le otorgan ese tono dorado tan característico.

En contraparte, los ejemplares con piel blanca se crían con dietas basadas en cereales como el trigo, la cebada o el sorgo, los cuales carecen de dichos pigmentos colorantes, manteniendo así un tono mucho más claro. En términos nutricionales y de proteínas de alta calidad, ambas opciones ofrecen exactamente los mismos beneficios para el organismo.

Los expertos aconsejan no guiarse únicamente por el color del ave, sino prestar máxima atención a factores fundamentales de seguridad alimentaria. Es imprescindible verificar siempre que la pieza cuente con una textura firme al tacto, que la superficie no se sienta pegajosa o babosa, que la piel esté completamente íntegra sin manchas raras de tonalidades verdosas y, sobre todo, que conserve un aroma suave y neutral sin rastros de olores ácidos.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube