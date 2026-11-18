La tecnología transformó diferentes aspectos de la vida cotidiana, desde la manera de comunicarse hasta la forma de trabajar, estudiar y acceder a la información. Los teléfonos celulares, las computadoras y las tabletas permiten consultar miles de contenidos en pocos segundos, una ventaja que modificó los hábitos de millones de personas. Esta facilidad también plantea nuevos desafíos para la atención, la memoria y la comprensión de los textos.

En medio de estos cambios, la lectura ocupa un lugar importante dentro de las investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro. Aunque muchas personas leen diariamente a través de dispositivos electrónicos, no siempre lo hacen con la misma concentración que cuando tienen un libro en sus manos.

La neurocientífica Maryanne Wolf estudia las conexiones cerebrales que intervienen en la lectura y advierte sobre los efectos de estos nuevos hábitos. Según su mirada, el desafío no consiste en abandonar la tecnología, sino en evitar que la rapidez y las distracciones digitales reemplacen la lectura profunda.

Foto: Magnific

¿Por qué es importante recuperar la comprensión profunda?

Maryanne Wolf, neurocientífica especializada en el estudio de la lectura, sostiene que el uso constante de las pantallas está favoreciendo una manera diferente de leer. Esta modalidad se caracteriza por recorrer los textos rápidamente, detenerse en algunas palabras y buscar información puntual sin dedicar demasiado tiempo a comprender el contenido completo.

La especialista denomina a este comportamiento una forma de lectura superficial, en la que las personas pasan de un contenido a otro sin profundizar demasiado. Según explicó, esta costumbre puede afectar los procesos necesarios para desarrollar una comprensión real de lo que se lee.

Wolf destaca que el cerebro humano no nace preparado para leer. A diferencia de otras capacidades, como hablar o caminar, la lectura es una habilidad que se aprende y necesita desarrollar conexiones entre distintas áreas cerebrales. En este proceso participan la visión, el lenguaje, la memoria, el pensamiento y las emociones.

Leer un libro no significa solamente reconocer letras y palabras. También implica relacionar ideas, imaginar situaciones, interpretar sentimientos y construir conocimientos a partir de la información recibida. Estas actividades necesitan tiempo y concentración.

Wolf no plantea que la tecnología deba desaparecer de la vida cotidiana. Por el contrario, reconoce que los dispositivos electrónicos ofrecen grandes ventajas para acceder a información, estudiar y desarrollar nuevas habilidades. El problema aparece cuando su utilización genera una dependencia excesiva o impide desarrollar un pensamiento propio.

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