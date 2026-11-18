Cuando las personas piensan en hacer flexiones, la imagen habitual suele ser la de un ejercicio exigente en el suelo que requiere mucha fuerza física. Sin embargo, realizar esta actividad física apoyando las manos contra una superficie vertical cambia por completo el panorama del entrenamiento diario.

Esta variante permite que cualquier individuo, sin importar su condición física inicial o su edad, pueda fortalecer su cuerpo de manera progresiva y sin correr riesgos innecesarios. A diferencia de los ejercicios tradicionales en el piso, que demandan soportar más de la mitad del peso corporal total, el apoyo vertical disminuye considerablemente la presión sobre las muñecas, los hombros y la parte baja de la espalda.

De este modo, el movimiento deja de ser un castigo difícil de ejecutar para convertirse en una herramienta accesible, práctica y muy efectiva para mejorar la postura, tonificar los músculos y facilitar las tareas cotidianas con total comodidad y seguridad.

Foto: Magnific

Cuidar tus omóplatos

Según explica el entrenador Javier Abreu, hacer flexiones contra la pared reduce la carga a un treinta o cuarenta por ciento del peso corporal, lo que permite controlar mejor el esfuerzo y proteger las articulaciones. Para lograr un buen estímulo de fuerza en el pecho, los hombros y los brazos, el especialista recomienda apoyar las palmas a la altura del pecho y separar los pies unos cincuenta centímetros de la pared.

Durante todo el movimiento, el cuerpo debe mantenerse completamente recto como una tabla, apretando el abdomen y los glúteos para no arquear la espalda. Además, Abreu señala que es fundamental no abrir demasiado los codos hacia los lados, sino mantenerlos cerca del cuerpo dibujando una flecha.

Un detalle clave que destaca el experto es el movimiento activo de los omóplatos, esos huesos planos ubicados en la parte alta de la espalda. Al doblar los brazos, se debe dejar que los omóplatos se junten suavemente y, al empujar la pared, separarlos por completo.

Este gesto fortalece músculos profundos que evitan que la espalda se encorve con el paso de los años, algo vital después de los cincuenta años para poder alcanzar objetos altos o empujar puertas pesadas sin sentir dolor en los hombros.

Para empezar, el entrenador sugiere realizar de dos a tres series de ocho a doce repeticiones lentas, tres días a la semana. Si el ejercicio se vuelve demasiado fácil al superar las veinte repeticiones sin cansancio, basta con dar un paso atrás o buscar superficies más bajas, como una mesa firme o la encimera de la cocina, para seguir ganando fuerza.

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