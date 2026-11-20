El cuidado de la salud está relacionado con diferentes factores que van más allá del peso que marca la báscula. Durante años, el índice de masa corporal (IMC) ha sido una de las principales herramientas utilizadas para identificar el sobrepeso y la obesidad.

Especialistas advierten que esta medida no siempre permite conocer el estado real de una persona, ya que no diferencia entre la grasa y el músculo ni indica en qué parte del cuerpo se acumula el tejido graso. Nuevas investigaciones científicas plantean la importancia de observar otros indicadores para evaluar los riesgos relacionados con el exceso de peso.

Entre ellos destaca el perímetro de la cintura, una medida sencilla que puede aportar información sobre la cantidad de grasa abdominal y ayudar a identificar posibles problemas de salud antes de que aparezcan complicaciones.

Foto: Magnific

La cintura y su relación con enfermedades

José Manuel Fernández-Real, endocrinólogo, catedrático y decano de Medicina de la Universitat de Girona, recomienda prestar atención al tamaño de la cintura y señala que esta medida no debería superar la mitad de la altura de una persona. Por ejemplo, alguien que mide 1,70 metros debería mantener un perímetro de cintura inferior a 85 centímetros.

La recomendación surge de una investigación internacional publicada en la revista científica Nature, en la que se analizaron datos de más de 844.000 personas de distintos países. El estudio plantea que utilizar únicamente el índice de masa corporal puede llevar a identificar de manera incorrecta algunos casos de obesidad y dejar fuera a personas que presentan un exceso de grasa corporal.

Según Fernández-Real, existen tres aspectos importantes para valorar los riesgos. El primero es la medida de la cintura, que permite observar si existe una acumulación elevada de grasa en el abdomen. El segundo es la evolución del peso, ya que aumentar entre 10 y 15 kilos durante la edad adulta puede representar una señal de alerta.

El tercer aspecto corresponde a los indicadores metabólicos, como la presión arterial, la glucosa, el colesterol y los triglicéridos. Estos valores deben revisarse mediante análisis y consultas médicas.

El especialista también aclara que tener sobrepeso no significa necesariamente padecer una enfermedad. Si los indicadores están dentro de los valores adecuados y la persona mantiene hábitos saludables, no siempre es necesario perder kilos. En cambio, cuando existen alteraciones, reducir entre un 5 % y un 10 % del peso puede aportar beneficios.

La propuesta busca que la evaluación de la salud no dependa solamente de la báscula, sino también de la distribución de la grasa y de las condiciones de cada persona.

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