El panettone es uno de los panes dulces más conocidos y apreciados durante la temporada navideña. Este alimento se caracteriza por su textura suave y esponjosa, su aroma agradable y la combinación de ingredientes como frutas confitadas, pasas, mantequilla, huevos y azúcar.

A diferencia de otros panes dulces, su elaboración requiere varios tiempos de reposo para conseguir una masa ligera, aireada y de buen volumen. También puede prepararse en casa con ingredientes fáciles de conseguir y siguiendo algunos pasos sencillos.

Foto: Magnific

Panettone casero

Para elaborar una versión casera, se requieren ingredientes básicos que se pueden conseguir fácilmente en cualquier supermercado. Entre ellos destacan 500 gramos de harina de trigo de fuerza, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de mantequilla, tres huevos, 150 mililitros de leche tibia, 10 gramos de levadura seca, una cucharadita de esencia de vainilla, ralladura de una naranja, ralladura de un limón, una pizca de sal, 150 gramos de frutas confitadas y 100 gramos de pasas.

Para ello, se mezcla la leche tibia con la levadura y una cucharada de azúcar para activarla. Esta preparación debe dejarse reposar durante aproximadamente 10 minutos, hasta que aparezca una pequeña capa de espuma en la superficie. Este proceso permite comprobar que la levadura está activa y lista para utilizarse.

Posteriormente, en un recipiente amplio se coloca la harina junto con el azúcar y la sal. Se agregan los huevos, la mezcla de leche con levadura, la vainilla y las ralladuras de naranja y limón. Todos los ingredientes se integran hasta formar una masa. Luego se incorpora la mantequilla poco a poco, mientras se continúa amasando.

La masa debe trabajarse durante aproximadamente 10 a 15 minutos, hasta conseguir una consistencia suave, elástica y ligeramente pegajosa. Este paso es importante porque ayuda a desarrollar la estructura que permitirá que el panettone tenga una miga esponjosa y ligera.

Después se incorporan las frutas confitadas y las pasas, distribuyéndolas de manera uniforme por toda la masa. Una vez terminado este proceso, se coloca la preparación en un recipiente ligeramente engrasado, se cubre con un paño limpio o papel film y se deja reposar en un lugar cálido durante dos o tres horas, o hasta que duplique su tamaño.

Cuando la masa haya crecido lo suficiente, se coloca en un molde alto especial para panettone, sin llenarlo por completo, ya que todavía debe aumentar su volumen. Se deja reposar nuevamente entre una y dos horas, hasta que alcance una altura cercana al borde del molde.

El horno debe precalentarse a 180 grados Celsius. El panettone se hornea durante aproximadamente 40 a 50 minutos, aunque el tiempo puede variar según el tamaño del molde y las características del horno. Para comprobar que está listo, se puede introducir un palillo en el centro; si sale limpio, significa que la cocción ha terminado.

¡Buen provecho!

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