Gastronomía de aprovechamiento: descubre cómo preparar un suflé de arroz inolvidable

En la cotidianidad del hogar, es común que tras una comida familiar queden sobras de alimentos en la nevera. A menudo, las personas no saben cómo reutilizar estos ingredientes de forma atractiva, lo que termina generando desperdicios innecesarios en la cocina.

Ante esta situación, la gastronomía de aprovechamiento se presenta como una alternativa inteligente, económica y accesible para todos los hogares. Esta práctica no solo permite cuidar el presupuesto familiar, sino que también fomenta la creatividad culinaria al transformar platillos sencillos del día anterior en propuestas completamente nuevas y apetitosas.

El arroz, al ser un alimento básico y muy versátil en la mesa diaria, se convierte en el ingrediente ideal para poner en marcha este tipo de recetas. Con un poco de imaginación y algunos complementos básicos, es posible reinventar este ingrediente tradicional y sorprender a todos con una presentación refinada, cremosa y llena de un sabor reconfortante.

Foto: Gemini IA

Suflé de arroz

Para elaborar este delicioso suflé pensado para ocho personas, es necesario reunir los siguientes ingredientes: una pechuga de pollo desmenuzada o cocida que haya quedado, una lata de leche evaporada, media taza de queso parmesano, una taza de arroz cocido del día anterior, tres cucharadas de harina de trigo todo uso y dos cucharadas de margarina.

También se van a necesitar cuatro huevos enteros, un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida, una cucharada de polvo de hornear, una cucharada de concentrado de caldo de pollo, una taza y media de queso cheddar rallado y dos claras de huevo adicionales.

El proceso comienza desmenuzando la pechuga de pollo ya cocida que se tenga guardada. A continuación, se vierte en la licuadora el arroz del día anterior junto con la leche evaporada, el queso parmesano, la harina y la margarina. Tras mezclar bien, se incorporan los cuatro huevos, la pimienta, el polvo para hornear y el concentrado de caldo, licuando todo durante tres minutos hasta integrar la preparación.

Aparte, se baten las dos claras restantes a punto de nieve hasta que adquieran una textura firme. Luego, se les añade con movimientos suaves el pollo desmenuzado y el queso cheddar rallado. Finalmente, se unen ambas mezclas de manera envolvente, se vacía la preparación en un molde previamente engrasado y se hornea a 190 °C durante 40 minutos. Se sirve bien caliente, idealmente acompañado de una ensalada fresca.

¡Buen provecho!

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