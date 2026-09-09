Síndrome del ojo seco: causas de una dolencia común y claves diarias para su control

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El síndrome del ojo seco constituye una de las afecciones oculares más frecuentes en la actualidad. Esta patología de carácter crónico se produce debido a una alteración en la película lagrimal, lo que deriva en una inflamación continua de la superficie ocular y genera importantes molestias neurosensoriales.

Quienes la padecen suelen experimentar una sensación persistente de arenilla o picor, junto con escozor, sequedad extrema, sensibilidad a la luz e incluso episodios de visión borrosa tras fijar la vista en tareas cotidianas. Si bien suele asociarse al envejecimiento y a factores hormonales, en la actualidad se observa un incremento notable en pacientes jóvenes.

Esto responde principalmente al uso intensivo de dispositivos electrónicos como teléfonos, tabletas y ordenadores. Aunque no dispone de una cura definitiva, un tratamiento médico adecuado sumado a ciertos cambios de hábitos permite aliviar notablemente sus molestos efectos.

Foto: Magnific

Tratamientos y recomendaciones para aliviar los síntomas

El abordaje clínico del ojo seco varía según se trate de una deficiencia en la producción de lágrima o de una evaporación acelerada de la misma. Los tratamientos abarcan desde el uso de colirios lubricantes e hidratantes sin conservantes hasta terapias antiinflamatorias, lentes de contacto especiales e intervenciones con tecnología de luz pulsada en los casos más severos.

Los especialistas enfatizan que la prevención y el control diario descansan sobre hábitos saludables. Resulta fundamental realizar descansos visuales cada veinte minutos al trabajar frente a pantallas, parpadear con mayor frecuencia y posicionar el monitor ligeramente por debajo de la altura de la mirada.

Se aconseja proteger los ojos del viento y de la radiación solar usando lentes de sol de cobertura amplia, a la vez que se evita la exposición directa a aires acondicionados, calefacciones o ambientes impregnados de humo.

Incorporar humidificadores en espacios cerrados, asegurar un descanso nocturno de al menos siete horas, mantener una hidratación constante y consumir alimentos ricos en ácidos grasos omega-3 contribuyen significativamente a preservar la hidratación ocular.

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