El placer de la repostería casera: cómo el budín de naranja, nuez y chocolate transforma la merienda familiar

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La cocina artesanal ha cobrado un nuevo impulso en los hogares, rescatando recetas que privilegian los ingredientes frescos y las texturas reconfortantes. Entre las opciones más elegidas para acompañar el café o el mate, los budines ocupan un lugar privilegiado debido a su versatilidad y a la rapidez con la que pueden elaborarse.

En particular, la mezcla de naranja y chocolate representa uno de los maridajes más celebrados de la gastronomía, donde la acidez del cítrico realza la intensidad del cacao, mientras que las nueces aportan el toque crujiente necesario para una experiencia completa.

Preparar un bizcocho en casa permite, además, controlar la calidad de los componentes, evitando los conservantes de los productos industriales. La humedad es el factor determinante que define el éxito de esta pieza de repostería; una miga aireada pero jugosa asegura que el postre se mantenga fresco por varios días.

Budín de zanahoria, nuez y chocolate

Para obtener un budín perfecto, es fundamental seguir el orden de los pasos y asegurarse de que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente antes de comenzar el proceso.

Ingredientes

2 tazas de harina leudante

1 taza de azúcar

3 huevos

½ taza de aceite de girasol o maíz

Jugo y ralladura de 2 naranjas medianas

100 gramos de nueces picadas de forma grosera

100 gramos de chispas de chocolate o chocolate para taza picado

Foto: Freepik

Preparación

- En un recipiente amplio, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla aclare su color y se vea espumosa.

- Añadir el aceite en forma de hilo, el jugo de naranja y la ralladura. Continuar batiendo suavemente para emulsionar los ingredientes.

- Agregar la harina tamizada en dos partes.

- Mezclar con movimientos envolventes para evitar que la preparación pierda el aire conseguido.

- En un cuenco aparte, pasar las nueces y el chocolate por un poco de harina (esto evita que se vayan al fondo durante la cocción) e incorporarlos a la masa.

- Verter la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado.

- Llevar a un horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 45 minutos.

- Insertar un palillo en el centro; si sale limpio, el budín está listo. Dejar enfriar antes de desmoldar para evitar que se rompa.

¡Buen provecho!

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