El arte de enmarcar la mirada: claves para diseñar las cejas en casa según cada rostro con calidad de un cotizado maquillador profesional

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En el mundo de la estética, las cejas han dejado de ser un simple detalle para convertirse en el elemento principal que define la expresión del rostro. No se trata solo de seguir una moda pasajera, sino de entender cómo la estructura de cada cara requiere un diseño específico.

Según especialistas en el área, una ceja bien lograda tiene el poder de abrir la mirada, suavizar rasgos marcados y aportar un equilibrio visual que puede transformar por completo la apariencia de una persona sin necesidad de procedimientos invasivos.

La tendencia actual se aleja de los diseños genéricos y apuesta por la personalización. La clave del éxito reside en identificar qué tipo de arco o densidad favorece a cada fisonomía, entendiendo que lo que luce bien en una celebridad no necesariamente funcionará para todo el mundo. El objetivo es potenciar la belleza única de cada individuo, utilizando las cejas como una herramienta de armonía facial.

Foto: Freepik

Diseño natural y favorecedor

Para lograr este equilibrio, figuras del sector como Aura Serras y Mónica Aránguez destacan que el principio de "menos es más" es fundamental. Uno de los errores más comunes es la depilación excesiva, la cual puede endurecer las facciones y sumar años al rostro. En su lugar, se recomienda retirar únicamente el vello esencial, manteniendo siempre la estructura original para conservar la frescura y la naturalidad.

Existen diferentes estilos que sirven como referencia según los rasgos. Por ejemplo, las cejas finas y ligeramente arqueadas son ideales para quienes buscan una elegancia refinada y suavizar el rostro, mientras que las cejas más rectas y naturales aportan un carácter decidido y una estética minimalista. Este último estilo, que evita arcos pronunciados, es especialmente efectivo para profundizar la mirada y enmarcar los ojos de manera sofisticada.

Finalmente, el mantenimiento es una pieza clave. Los expertos sugieren incorporar rutinas sencillas como el uso de geles fijadores para mantener el vello en su sitio, lápices para rellenar huecos con suavidad y sérums fortalecedores que mejoren la densidad. Al final del día, el secreto de unas cejas perfectas no es otro que la salud del vello y un diseño que respete, ante todo, la identidad de cada rostro.

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