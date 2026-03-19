Cocina de aprovechamiento: el pastel de arroz y berenjenas que triunfará en tu mesa

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La búsqueda de alternativas saludables que no afecten el presupuesto familiar se ha convertido en una prioridad para los hogares argentinos. En este contexto, la gastronomía actual apuesta por la "cocina de aprovechamiento", una tendencia que busca transformar ingredientes básicos o sobrantes de comidas previas en platos sofisticados y nutritivos.

El pastel de arroz y berenjenas surge como la opción perfecta para las noches de marzo, integrando fibras y carbohidratos complejos de una manera deliciosa y sencilla de preparar.

Este plato no solo destaca por su bajo costo, sino también por seguir los lineamientos de una alimentación consciente. Según expertos en nutrición, la combinación de cereales con vegetales ricos en agua garantiza una saciedad duradera. Además, al utilizar técnicas de cocción al horno en lugar de frituras, se logra una receta liviana, baja en grasas saturadas y apta para toda la familia.

Pastel de arroz y berenjenas

Ingredientes

2 tazas de arroz cocido

2 berenjenas grandes

1 cebolla

1 pimentón rojo

2 huevos

150 g de queso mozzarella

2 cucharadas de queso rallado para gratinar

Sal, pimienta y orégano al gusto

Un hilo de aceite de oliva

Foto: Freepik

Preparación

- Cortar las berenjenas en rodajas finas. Para quitarles el amargor, espolvorearlas con sal gruesa y dejarlas reposar 20 minutos. Luego, enjuagarlas bien, secarlas y asarlas al horno con un poco de aceite de oliva hasta que estén tiernas.

- En un recipiente, mezclar el arroz frío con los huevos y condimentar a gusto.

- Presionar esta mezcla firmemente en el fondo de una fuente para horno aceitada, formando una capa sólida.

- Saltear la cebolla y el pimentón picados en una sartén.

- Colocar una capa de este salteado sobre el arroz, seguida de las rodajas de berenjena asadas y el queso en trozos.

- Espolvorear el queso rallado por encima.

- Llevar al horno a fuego medio-alto hasta que el queso se derrita y la superficie esté dorada y crocante.

- Servir caliente para disfrutar de todas sus texturas.

¡Buen provecho!

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