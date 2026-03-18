Cómo preparar un budín de chocolate y café sin complicaciones: esta sencilla y económica receta casera te hará lucir como un gran chef

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La repostería casera ha ganado terreno como una de las actividades favoritas para disfrutar en el hogar, especialmente cuando se buscan alternativas que equilibren el sabor con ingredientes sencillos. Entre las opciones más destacadas se encuentra el budín de chocolate y café, una preparación que resalta por su capacidad de mantener la humedad y ofrecer un perfil de sabor profundo.

Esta receta no solo es ideal para acompañar el desayuno o la merienda, sino que también se presenta como una solución rápida para quienes desean algo dulce sin recurrir a procesos técnicos complejos.

La combinación de estos dos ingredientes no es casual: el café tiene la propiedad de intensificar las notas naturales del cacao, haciendo que el chocolate se perciba más potente. Además, al utilizar aceite en lugar de manteca, se asegura una miga ligera que se conserva fresca por más tiempo. A continuación, se detalla cómo realizar esta preparación en casa con elementos que habitualmente se encuentran en la alacena.

Budín de chocolate y café

Ingredientes

200 gramos de harina

100 gramos de azúcar

½ taza de cacao amargo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 huevo

½ taza de aceite

½ taza de café fuerte

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

- Comience precalentando el horno a 180 grados.

- Enmanteque y enharine un molde para budín de tamaño estándar.

- En un recipiente amplio, tamice e integre la harina, el azúcar, el cacao amargo y el polvo de hornear. Esto evitará que queden grumos en la masa final.

- Incorpore el huevo, el aceite, la esencia de vainilla y el café fuerte.

- Mezcle con movimientos suaves pero constantes hasta obtener una crema homogénea y de color oscuro uniforme.

- Vierta la preparación en el molde y cocine durante 35 a 40 minutos. Para verificar la cocción, puede introducir un palillo; si sale seco, el budín está listo.

- Deje enfriar por completo antes de desmoldar.

- Opcionalmente, se puede decorar con un glaseado simple de café o nueces picadas para aportar una textura crocante.

¡Buen provecho!

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