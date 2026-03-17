El falso mito del pan integral y las claves para una alimentación de verdad saludable: el dilema entre calorías y nutrición

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En el complejo mundo de la nutrición, los consumidores suelen verse atrapados entre etiquetas de precios y tablas de calorías. Existe una tendencia generalizada a medir la calidad de lo que comemos únicamente bajo la vara de si un alimento "engorda" o no, dejando de lado aspectos fundamentales como la saciedad, la salud intestinal o el origen de los productos.

Esta obsesión por el dato numérico ha consolidado mitos que, aunque populares, carecen de base científica sólida y confunden a la población a la hora de llenar el carrito de la compra.

Foto: Freepik

La verdad sobre el pan y el equilibrio en la dieta diaria

Según explica el médico y divulgador científico Manuel Viso, una de las confusiones más habituales tiene que ver con el pan. Muchas personas eligen la versión integral creyendo que es más ligera, pero la realidad es que ambos tipos aportan prácticamente las mismas calorías: alrededor de 265 por cada 100 gramos.

La diferencia real no es el peso, sino la calidad nutricional. El pan 100% integral conserva el grano completo, lo que aporta más fibra y micronutrientes, ayudando a controlar el azúcar en sangre y manteniendo el hambre a raya por más tiempo.

El doctor también aclara otras dudas frecuentes sobre alimentos cotidianos:

Queso y leche: es contradictorio que muchas personas eviten la leche entera (que solo tiene un 3,5% de grasa) pero abusen del queso curado, el cual puede superar el 40% de grasa. El queso es saludable, pero su alta densidad calórica exige un consumo moderado.

es contradictorio que muchas personas eviten la leche entera (que solo tiene un 3,5% de grasa) pero abusen del queso curado, el cual puede superar el 40% de grasa. El queso es saludable, pero su alta densidad calórica exige un consumo moderado. Café y azúcar: lo ideal es acostumbrarse al sabor natural del café. Aunque los edulcorantes son seguros, el azúcar aporta "energía vacía" que, en exceso, se vincula con enfermedades como la diabetes.

lo ideal es acostumbrarse al sabor natural del café. Aunque los edulcorantes son seguros, el azúcar aporta "energía vacía" que, en exceso, se vincula con enfermedades como la diabetes. Distribución de las comidas: el viejo refrán de "desayunar como un rey" no tiene evidencia científica. Lo que importa es el balance total de lo que se come en el día y que la dieta se adapte al estilo de vida de cada uno.

Para Viso, el éxito de una vida sana no está en seguir reglas rígidas, sino en encontrar un "por qué" profundo. No se trata de comer bien solo por estética, sino para tener más energía o prevenir enfermedades. Al conectar la alimentación con un propósito personal, los hábitos saludables dejan de ser una obligación y se convierten en un estilo de vida sostenible.

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