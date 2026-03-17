El poder del zumo natural: ¿por qué un vaso de naranja es más que una simple bebida matutina?

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En la búsqueda constante de hábitos que mejoren la salud pública, la nutrición se sitúa como el pilar fundamental para prevenir enfermedades crónicas. A menudo, el debate se centra en qué alimentos debemos eliminar de la dieta, pero la ciencia actual está poniendo el foco en rescatar aquellos productos naturales que ofrecen beneficios múltiples con un solo gesto.

Uno de los elementos más clásicos del desayuno, el zumo de naranja, ha sido objeto de análisis reciente por sus propiedades que van mucho más allá de la conocida vitamina C, revelándose como una herramienta clave para el bienestar cardiovascular e inmunitario.

Foto: Freepik

Defensa inmunitaria y salud arterial

Según explica la experta Carrie Ruxton, el zumo de naranja puro es una fuente excepcional de compuestos bioactivos que el cuerpo aprovecha de manera eficiente. Uno de los puntos más relevantes de su intervención es el papel del zumo en la regulación de la presión arterial.

Gracias a su contenido en potasio y flavonoides, esta bebida ayuda a que las arterias se mantengan elásticas, facilitando el flujo sanguíneo y reduciendo el riesgo de hipertensión.

Además de su impacto cardiovascular, Ruxton subraya su capacidad para mejorar la función inmunitaria. No se trata solo de prevenir resfriados, sino de proporcionar al organismo los antioxidantes necesarios para combatir la inflamación interna.

Ante la preocupación común sobre el azúcar, la nutricionista aclara un punto vital: el zumo de naranja natural, consumido en cantidades moderadas (un vaso de 150-200 ml), no genera picos peligrosos de glucosa en sangre. Esto se debe a que los nutrientes presentes en la fruta completa influyen en la forma en que el cuerpo procesa esos azúcares naturales.

Incorporar un vaso de zumo de naranja en el marco de una dieta equilibrada se traduce en un apoyo directo para el corazón y las defensas. La clave, como en toda buena nutrición, reside en la calidad del producto y en la moderación, permitiendo que sus beneficios actúen de forma constante en nuestro organismo.

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