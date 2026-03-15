Método definitivo para mantener el horno impecable con productos caseros: lo dejará como nuevo y a muy bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

El mantenimiento del hogar es una de las tareas que más tiempo y esfuerzo consume en la rutina diaria. Entre todos los espacios de la casa, la cocina suele ser el área que requiere mayor atención, especialmente aquellos electrodomésticos que están en contacto directo con los alimentos.

Mantener un ambiente limpio no solo mejora la apariencia de la vivienda, sino que también garantiza que la preparación de las comidas se realice bajo estándares óptimos de salud y seguridad.

A menudo, la falta de tiempo o el desconocimiento de métodos prácticos lleva a postergar las limpiezas profundas. Sin embargo, la tendencia actual en el cuidado del hogar apunta hacia el uso de soluciones naturales que evitan el contacto con sustancias tóxicas, demostrando que no hace falta invertir grandes sumas de dinero para obtener resultados profesionales en las labores de desinfección.

Foto: Freepik

Pasos sencillos para un horno como nuevo

Para lograr un horno libre de grasa sin complicaciones, el primer paso es la protección personal. Se recomienda el uso de guantes para evitar cualquier irritación en la piel, aunque se trabaje con productos básicos.

La clave del proceso reside en crear una pasta granulada mezclando dos cucharadas de bicarbonato de sodio con un poco de agua. Esta mezcla debe esparcirse con una esponja limpia por todas las superficies internas del electrodoméstico, habiendo retirado previamente las bandejas y parrillas.

Un detalle fundamental es la paciencia: la pasta de bicarbonato debe actuar durante toda la noche. Durante estas horas, el producto cambiará de color, señal clara de que está absorbiendo la grasa acumulada.

Al día siguiente, la crema se retira fácilmente con un paño húmedo. Si quedan restos difíciles de quitar, el truco final consiste en rociar vinagre con un atomizador; la reacción química natural despegará cualquier residuo restante.

Para finalizar, basta con pasar agua limpia y encender el horno unos minutos para que el calor propio termine de secar cada rincón, dejando el equipo listo para su próximo uso.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube