El secreto del postre perfecto: Dani García y su receta definitiva para un arroz con leche de alta cocina

El arroz con leche es, sin duda, uno de los pilares de la repostería tradicional en el mundo hispanohablante. Aunque parece un plato sencillo de ejecutar, lograr el equilibrio exacto entre la suavidad del grano y la cremosidad del caldo lácteo es un arte que pocos dominan a la perfección.

En esta ocasión, el prestigioso chef malagueño Dani García, reconocido internacionalmente por su paso por la Guía Michelin, ha decidido bajar de los altares de la alta cocina para enseñar cómo transformar este clásico casero en un postre de categoría profesional.

Foto: clarin.com

La clave está en la paciencia y el aroma

Para Dani García, el éxito de este plato no reside en ingredientes exóticos, sino en el respeto por los tiempos y la calidad de los productos básicos. La base comienza con una infusión aromática de leche entera, nata (crema de leche), canela en rama y cáscara de cítricos, como limón y naranja.

Según el chef, calentar estos elementos suavemente antes de añadir el arroz permite que la grasa de la leche absorba todos los aceites esenciales de los aromatizantes, creando una base profunda y fragante.

Uno de los consejos más importantes que destaca García es el tratamiento del arroz. A diferencia de otras preparaciones donde el grano se lava, aquí se busca aprovechar el almidón para obtener esa textura ligada y untuosa. El proceso de cocción debe ser lento y constante, removiendo con frecuencia para evitar que el fondo se queme y para ayudar a que el grano suelte su espesante natural.

El toque final que distingue su receta es el momento de añadir el azúcar y la mantequilla. Al incorporarlos hacia el final de la cocción, se evita que el arroz se endurezca y se garantiza un brillo satinado que invita a la degustación inmediata.

Para quienes buscan el contraste, el chef sugiere el clásico quemado de azúcar con soplete en la superficie, creando una capa crujiente que rompe al entrar en contacto con la cremosidad del interior. Con estos pasos, García demuestra que la excelencia gastronómica no siempre requiere tecnología compleja, sino una ejecución impecable de lo tradicional.

