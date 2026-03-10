Las claves de un reconocido chef para el uso de paños de cocina: el arte de la limpieza invisible

Suscríbete a nuestros canales

La gestión de un hogar moderno implica mucho más que la simple organización de los espacios; requiere un conocimiento profundo de las herramientas que utilizamos para mantener la higiene diaria. En el corazón de cualquier vivienda, la cocina se erige como el lugar donde la limpieza debe ser más rigurosa, ya que de ella depende directamente la salud de toda la familia.

A menudo, pequeños detalles que pasan desapercibidos, como la elección de los materiales de limpieza o la frecuencia con la que se renuevan, marcan la diferencia entre un ambiente verdaderamente sano y uno que solo lo parece superficialmente.

Por ello, observar las técnicas que utilizan los profesionales del sector gastronómico puede ofrecer lecciones valiosas para aplicar en nuestra rutina cotidiana, transformando tareas comunes en procesos de alta eficiencia y seguridad.

Foto: Freepik

Los textiles adecuados para un ambiente libre de gérmenes

Según explica el chef Jordi Cruz, uno de los errores más frecuentes en las casas es el uso inadecuado de los trapos de cocina, los cuales pueden convertirse en focos de contaminación si no se seleccionan bien.

El experto sostiene que no todos los paños cumplen la misma función y que es vital separar aquellos destinados a secar las manos de los que se utilizan para las superficies o el menaje. Para garantizar una higiene óptima, Cruz recomienda el uso de bayetas de microfibra de alta calidad, ya que su capacidad de absorción y arrastre de suciedad es superior a la de los tejidos tradicionales.

Además, el profesional hace especial énfasis en el mantenimiento de estos elementos. Indica que los trapos deben lavarse a altas temperaturas de manera regular para eliminar cualquier rastro de microorganismos. Un consejo práctico para evitar confusiones es utilizar un código de colores: asignar un color específico para la limpieza de la encimera, otro para el secado de la vajilla y uno distinto para las manos. De esta forma, se minimiza el riesgo de contaminación cruzada, un peligro invisible pero real en cualquier cocina.

Finalmente, el chef sugiere que, ante la duda o en situaciones de suciedad extrema, el papel de cocina desechable sigue siendo un aliado imbatible por su carácter higiénico. Al adoptar estas pautas profesionales, cualquier persona puede elevar el estándar de limpieza de su casa, asegurando que el espacio donde se preparan los alimentos sea siempre un lugar seguro y reluciente.

