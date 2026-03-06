Los nacidos en las décadas de los 60 y 70 tienes tres fortalezas mentales: conoce sus capacidades

Suscríbete a nuestros canales

El estudio de la personalidad y el desarrollo humano ha permitido identificar cómo los contextos históricos y los modelos de crianza moldean el carácter de las sociedades. Cada época impone desafíos particulares que obligan a los individuos a desarrollar herramientas internas para adaptarse a su entorno.

La psicología contemporánea ha puesto la mirada en aquellas personas que transitaron su infancia y juventud durante las décadas de 1960 y 1970, detectando rasgos distintivos que parecen otorgarles una ventaja emocional en la adultez.

A diferencia de las generaciones actuales, marcadas por la hiperconectividad y una supervisión parental constante, quienes nacieron en ese periodo experimentaron un estilo de vida con mayores niveles de libertad y autogestión. Este entorno, lejos de ser visto como una carencia, es analizado hoy como un factor determinante en la formación de una estructura mental sólida y equilibrada.

Foto: Freepik

Las tres capacidades clave que definen su fortaleza

De acuerdo con análisis psicológicos recientes, existen tres pilares fundamentales que distinguen a los nacidos en estas décadas, derivados de una infancia con menor intervención adulta directa.

En primer lugar, destaca una elevada tolerancia a la frustración. Al no contar con una resolución inmediata de sus problemas por parte de sus padres, estos individuos aprendieron desde temprana edad a lidiar con el error y el "no". Esta exposición cotidiana a pequeños fracasos fortaleció su regulación emocional, permitiéndoles hoy enfrentar crisis sin desmoronarse.

Como segundo punto, se observa una marcada autonomía para resolver conflictos. La ausencia de dispositivos digitales y de localización obligaba a los jóvenes de entonces a tomar decisiones por cuenta propia y a negociar directamente con sus pares. Esta independencia forjó una confianza intrínseca en su propio criterio, una habilidad que se traduce actualmente en una gran capacidad ejecutiva y resolutiva en el ámbito laboral y personal.

Finalmente, la resiliencia emocional aparece como el rasgo más consolidado. El haber crecido en un mundo menos estructurado y con riesgos moderados funcionó como un entrenamiento progresivo. Esto les ha permitido desarrollar una "piel más gruesa" ante la adversidad, procesando los cambios de la vida con una paciencia y una entereza que suelen contrastar con la ansiedad de las generaciones posteriores. En definitiva, aquel modelo de libertad parece haber dejado una huella de fortaleza que perdura hasta hoy.

