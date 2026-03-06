El secreto de las alitas crujientes: el chef Jordi Cruz comparte su fórmula maestra para un adobo irresistible

Suscríbete a nuestros canales

La gastronomía casera ha cobrado un nuevo impulso gracias a la cercanía de los grandes referentes de la cocina actual. En un contexto donde el tiempo es oro, pero nadie quiere renunciar al sabor, las redes sociales se han convertido en el recetario favorito de miles de hogares.

La tendencia actual busca platos sencillos, económicos y que puedan prepararse con antelación, permitiendo disfrutar de una comida de alta calidad sin necesidad de pasar horas frente a los fogones. En esta línea, los consejos de expertos que combinan técnicas profesionales con herramientas cotidianas resultan fundamentales para transformar ingredientes comunes en experiencias culinarias memorables.

Foto: Freepik

El secreto de Jordi Cruz

El reconocido cocinero catalán Jordi Cruz ha desvelado recientemente su método infalible para preparar alitas de pollo adobadas, destacando que la clave no está solo en los ingredientes, sino en el tiempo de reposo.

Según el experto, para obtener una carne jugosa y llena de sabor, es fundamental dejar que las piezas descansen en una mezcla de especias y líquidos durante al menos una noche completa. Este proceso permite que los aromas penetren profundamente, aunque señala que, en caso de prisa, un mínimo de dos horas puede ser suficiente.

La mezcla propuesta por el chef combina el equilibrio del aceite de oliva con el toque dulce de la miel y la potencia de la salsa de soja. A esto se le suma una combinación de condimentos secos como pimienta negra, sal, hierbas provenzales, ajo en polvo y un buen pimentón dulce. Para quienes disfrutan de un final ligeramente picante, Cruz sugiere añadir un toque de chile japonés.

Una de las grandes ventajas de esta receta es su versatilidad de conservación, ya que el pollo puede mantenerse en la nevera dentro de su adobo hasta tres o cuatro días, ganando intensidad con el paso del tiempo.

A la hora de cocinar, el chef apuesta por la comodidad de la freidora de aire, aunque el método funciona igualmente en horno o sartén. El truco final consiste en una cocción a 185-190 grados durante unos 15 o 20 minutos, terminando con un golpe de calor a 200 grados durante los últimos cinco minutos. Este último paso garantiza que la piel quede perfectamente crujiente mientras el interior permanece tierno, logrando un plato digno de restaurante en apenas veinte minutos de reloj.

