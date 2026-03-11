El secreto de la croqueta perfecta: chefs españoles revelan sus trucos para lograr la textura ideal de los profesionales de la cocina

Suscríbete a nuestros canales

La croqueta es, sin lugar a dudas, uno de los tesoros más preciados de la gastronomía española. Aunque su origen se remonta a Francia, ha sido en las cocinas de España donde este plato ha alcanzado su máxima expresión y variedad.

Desde las clásicas de jamón o cocido hasta innovaciones con queso o bacalao, la búsqueda de la croqueta perfecta es un desafío constante tanto para aficionados como para profesionales de los fogones. Recientemente, varios de los chefs más laureados de España como Ferrán Adrià, Carme Ruscalleda y Dani García, han compartido sus visiones sobre cómo alcanzar la excelencia en esta elaboración, subrayando que la simplicidad y el respeto por los tiempos son fundamentales.

Para lograr un resultado sobresaliente, estos expertos coinciden en que no basta con seguir una receta básica. La diferencia entre una croqueta común y una excepcional radica en detalles técnicos como la infusión de los ingredientes, el tipo de grasa utilizada y, sobre todo, el tratamiento de la masa antes de ser moldeada y frita.

Foto: Freepik

Caldo, mantequilla y paciencia: los pilares del sabor

Uno de los puntos más llamativos en los que coinciden los grandes maestros es la importancia de los líquidos. Ferrán Adrià, precursor de la cocina moderna, rompe con la tradición de usar exclusivamente leche. El chef catalán sugiere que las mejores croquetas de jamón se elaboran con una proporción mayor de caldo (unos 700 mililitros) frente a solo 300 mililitros de leche, utilizando además mantequilla para aportar una untuosidad única.

Por su parte, Carme Ruscalleda pone el foco en el sofrito inicial. Según la chef con siete estrellas Michelin, el uso de cebolla, puerro y perejil bien pochados es lo que otorga "gusto, textura y finura" al resultado final. Ruscalleda también recomienda infusionar la leche con un hueso de jamón para potenciar el aroma antes de mezclarla con la harina.

En esta misma línea, Dani García enfatiza que la bechamel debe cocinarse de forma prolongada: "Cuanto más hierva, más buena va a estar". El cocinero malagueño añade un toque de queso crema para elevar la cremosidad y recalca un paso vital que muchos olvidan: dejar que la masa se temple a temperatura ambiente antes de meterla en la nevera.

Este reposo en frío es indispensable para que la mezcla adquiera la consistencia necesaria para ser manipulada, garantizando una croqueta crujiente por fuera y fundente por dentro.

